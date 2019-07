Conoce a Halle Bailey, la actriz elegida como “La Sirenita”

Disney ya tiene una nueva princesa para su próxima película "live-action" de "La Sirenita": Halle Bailey. La elección ha causado bastante polémica pues Bailey tiene la tez oscura a diferencia de "La Sirenita" en su versión real. Conoce más de esta actriz que encarnará a la hija del "Rey Tritón".

Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid. https://t.co/YnLAdbZSmN pic.twitter.com/Y4B0ZKfuIr

— Disney (@Disney) 3 de julio de 2019