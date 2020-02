“Parásitos” gana el Óscar a mejor película de la Academia

La cinta surcoreana “Parásitos” hizo historia anoche al convertirse en la primera cinta en habla no inglesa en ganar el Óscar a mejor película, el más importante de la noche.

“Parásitos” arrasó en los Óscar al llevarse cuatro premios: mejor director, mejor película, mejor película internacional y mejor guión original. Estos premios lo situaron por delante de la otra favorita, el drama bélico “1917”, que ganó tres estatuillas: mejor fotografía, mejores efectos especiales y mejor mezcla de sonido.

La comedia negra, que sigue a una familia pobre que se infiltra en un hogar rico, es una mirada casi universal al abismo de clases cada vez más amplio.

Es la primera vez en la historia de los Óscar que un título gana los premios a mejor película y a mejor película internacional. Aunque 10 filmes anteriormente habían logrado esta doble nominación -entre ellos “Life is Beautiful”, en 1998, y “Roma”, en 2018-, ninguna se había llevado los dos premios hasta ahora.

Por detrás de “Parásitos” y “1917” se situaron “Joker”, “Érase una vez... en Hollywood” y “Ford v Ferrari”, todas ellas con dos galardones por cabeza.

“Estoy sin palabras. Nunca nos imaginamos que esto sucedería. Estamos muy felices”, afirmó sobre el escenario Sin-ae Kwak, productora de “Parásitos”.

“Siento que un momento muy oportuno en la historia está sucediendo ahora mismo”, añadió.

“Nunca escribimos para representar a nuestros países”, dijo Bong Joon-Ho. “Pero este es el primer Óscar para Corea del Sur. Gracias”, dijo, ayudado por una traductora, a los asistentes a la gala al recibir la estatuilla a mejor película internacional.

La sátira sobre las desigualdades sociales se había llevado la Palma de Oro en Cannes el año pasado y el Globo de Oro a mejor película extranjera recientemente. Los pronósticos de la industria la daban como una fuerte favorita. La película “pasará a ser una de las mejores películas de la historia y, sin duda, una de las más importantes”, dijo a la AFP Jason Bechervaise, profesor de la Universidad Soongsil Cyber de Corea.

Bong instó a los cinéfilos estadounidenses a que “superen la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos” para disfrutar de “muchas más películas increíbles”, al recibir el Globo de Oro el mes pasado a mejor película extranjera.

El triunfo del Óscar para “Parásitos” es un gran avance para las películas subtituladas, y “abriría aún más las puertas y haría que los productores y distribuidores internacionales tuvieran más probabilidades de invertir en películas en idiomas distintos al inglés”, dijo Deborah Shaw, profesora de estudios de cine en la Universidad de Portsmouth en Reino Unido.

La película demuestra “que una historia sólida contada con experticia y con un atractivo universal puede superar” la barrera del idioma, agregó la académica.

El realizador vietnamita estadounidense Bao Nguyen consideró que la victoria de Bong en los Óscar es “un ejemplo a seguir por los aspirantes a cineastas asiáticos y estadounidenses”.

“Parásitos” está “profundamente arraigada en su representación de la sociedad coreana sin tener que complacer de ninguna manera al público extranjero”, dijo y agregó: “Ver que se celebran historias con un punto de vista asiático es un gran logro”.

Las otras categorías

Las categorías interpretativas de la 92 edición de los Óscar cumplieron con lo que marcaban las quinielas.

Joaquin Phoenix triunfó como mejor actor por “Joker” y Renée Zellweger se coronó como mejor actriz por “Judy”.

Además, Laura Dern, por “Marriage Story”, y Brad Pitt, por “Érase una vez... en Hollywood”, se llevaron los Óscar de mejor actriz y mejor actor de reparto, respectivamente.

Antonio Banderas; “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, y la cinta de animación “Klaus”, de Sergio Pablos, que eran las tres opciones españolas en los Óscar, no pudieron llevarse la victoria en la gala.

Tampoco hubo triunfos latinoamericanos por celebrar anoche.

La brasileña Petra Costa estaba nominada al mejor documental por “The Edge of Democracy”; la mexicana Mayes C. Rubeo optaba al Óscar a mejor vestuario por “Jojo Rabbit”; el mexicano Rodrigo Prieto buscaba el premio a mejor fotografía por “The Irishman”; y los argentinos Pablo Helman, Leandro Estebecorena y Nelson Sepúlveda no ganaron por los efectos especiales de esa misma cinta.

LOS OTROS GANADORES

Mejor película de animación: Toy story 4

Mejor guión original : Parásitos

Mejor guión adaptado:Jojo rabbit

Mejor sonido: 1917

Mejor fotografía: 1917

Mejor película extranjera: Parásitos

Mejor banda sonora: Joker

Mejor documental: American factory

Mejor cortometraje: The neighbors’ window

Mejor diseño de producción: Érase una vez... En hollywood

Mejor diseño de vestuario: Mujercitas

Mejor montaje: Le mans ‘66

Mejores efectos visuales: 1917

Mejor maquillaje y peluquería: El escándalo (bombshell)

Mejor montaje : Ford vs Ferrari

Mejor cortometraje documental: Learning to skateboard in a warzone

Mejor cortometraje de acción real: The neighbors’ window