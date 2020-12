Luto en el espectáculo: Famosos que perdieron batalla contra la Covid-19

Varias personas famosas han anunciado en sus redes sociales, o mediante comunicados, que han contraído el coronavirus y algunos lamentablemente han fallecido. Una cifra que, por desgracia, sigue aumentando casi a diario.

Éstos son algunos de los más conocidos en el mundo del espectáculo que no han logrado superar la enfermedad.

Nick Cordero

Tras una batalla de 95 días por complicaciones debido al coronavirus, el actor de Broadway y nominado al Tony, Nick Cordero, perdió la batalla a la edad de 41 años. El actor fue diagnosticado con neumonía antes de dar positivo por Covid-19 y durante su hospitalización fue puesto en coma inducido y le amputaron la pierna derecha.

Chris Trousdale

A los ocho años debutó con Los miserables en Broadway, donde también hizo El mago de Oz y La bella y la bestia. Pero la fama llegó de la mano de la banda juvenil Dream Street. Siguió su carrera musical como solista. Trabajaba como camarero en un bar de sushi. Falleció por el virus en Burbank, California, el 2 de junio. Sólo tenía 34 años.

Sergio Rossi

El también conocido como “el rey de los zapatos italianos” falleció a los 85 años en un hospital de Cesena (región de Italia al norte de Emilia-Romaña), víctima de complicaciones de la Covid-19. Semanas antes de que se contagiara, su firma donó más de 2 millones y medio de pesos para ayudar a combatir la crisis de salud provocada por este virus.

Andrew Jack

Después de haber trabajado en más de 80 películas a lo largo de su carrera (desde 1982), incluyendo dos filmes de la saga de Star Wars, Andrew Jack falleció este 31 de marzo a los 76 años, víctima del coronavirus.

Lucía Bosé

La actriz italiana y mamá de Miguel Bosé murió a los 89 años, el 23 de marzo de 2020, debido a una neumonía derivada de la Covid-19.

Mark Blum

“Quiero hablar del fallecimiento de un notable humano, compañero actor y amigo, Mark Blum, que sucumbió al coronavirus. Esto es realmente trágico y mi corazón está con él, su familia y sus seres queridos”, escribió Madonna en Instagram y compartió una throwback en el que aparece con el actor en una escena de la película que grabaron juntos: Desperately Seeking Susan, en 1985. Mark apareció recientemente en series como You y Mozart in the Jungle.

Alan Merrill

El famoso cantante, compositor y guitarrista de la década de los 70, quien compuso el hit “I Love Rock n Roll”, perdió la vida el 29 de marzo de este año, luego de experimentar complicaciones como consecuencia del coronavirus que padecía.

Ben Chijioke

El rapero británico, más conocido como Ty, ha fallecido a los 47 años tras no poder superar una neumonía que contrajo mientras se recuperaba del coronavirus.

Luis Sepúlveda

Sufrió la cárcel y el exilio. La dictadura de Augusto Pinchet lo expulsó de Chile en 1977. Once años después, escribió Un viejo que leía novelas de amor, obra con la que alcanzó notoriedad y que se basa en sus vivencias entre indígenas shuar en la Amazonía ecuatoriana. El 16 de abril murió víctima de la Covid-19 en Asturias, España. Tenía 70 años.

Ann Sullivan

En la década del 50, comenzó a trabajar como bocetista en el laboratorio de pintura de animación de los estudios Disney. Participó en películas clásicas de la compañía, como El Rey León, La Sirenita y Pocahontas. Falleció en Los Ángeles el 13 de abril, tres días después de cumplir 91 años, a causa de la Covid-19.

Pino Solanas

Cineasta, creador de clásicos del cine testimonial como La hora de los hornos y Los hijos de Fierro, legislador y referente político , su muerte a causa del coronavirus fue una de las de mayor impacto en el mundo de la cultura y de la política argentina. Falleció el 6 de noviembre en París a los 84 años, mientras se desempeñaba como embajador ante la Unesco.

Chang Kai

Cineasta, no sucedió en su última película pero bien pudo haber ocurrido allí, o en cualquier otra. Durante semanas se vio obligado a hacer de enfermero de sus padres y de su hermana, víctimas de la pandemia y sin una cama en el hospital de Wuham. Finalmente el virus también tomó su cuerpo. El 14 de febrero, con 55 años, ingresó a un centro de salud, pero ya era tarde.

Hugo Arana

El actor ingresó al hospital después de sufrir un golpe en la cabeza durante un accidente doméstico. Lo hisoparon y dio positivo. Falleció el 11 de octubre, a los 77 años. Participó en más de 40 películas Su versátil trayectoria quedó plasmada en El groncho y la dama (Matrimonios y algo más) y las nominadas al Óscar La tregua y La historia oficial.

Kim Ki-Duk

El director de cine surcoreano Kim Ki-duk, galardonado con el León de Oro en el Festival de Venecia de 2012, murió el 11 de diciembre a causa de complicaciones derivadas por una infección de coronavirus.