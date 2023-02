“Luisito Comunica” ya está en Bolivia para participar del Carnaval de Oruro 2023

El popular influencer y youtuber ‘Luisito Comunica’ llegó al país la madrugada de este jueves para cumplir con su compromiso de promocionar el Carnaval de Oruro. Fue el mismo youtuber que a través de sus historias de Instagram informó que ya se encontraba en el país.

“Linda recepción en Bolivia”, tituló el influencer en un video donde mostró que fue recibido con un ramo de flores que le regaló una joven y un globo que le obsequió una abuelita, según relató.

“La verdad muy lindas, yo pensé que no iba haber nadie en el aeropuerto porque llegué muy tarde (...) sentí bonito”, dijo. Luisito expresó sentirse muy emocionado de regresar al país y recordó que su última visita fue en 2019. “La última vez que vine si no me equivoco fue a Cochabamba y ahora obviamente vengo a La Paz y luego a Oruro para conocer un poquito más”, describió.

El influencer también comentó que fue un poco difícil llegar al país desde Norteamérica ya que “voló 12 horas” y que tomó “la ruta más conveniente. Sugirió que en algún momento pueda haber vuelos directos desde Norteamérica.