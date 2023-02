Gerónimo Sims apunta a un público versátil e internacional

La música es parte de él desde que tiene memoria. Creció escuchando Guns N’ Roses, pero hoy, a sus 17 años, ya cuenta con producciones de varios géneros para un público diverso e internacional. A su corta edad, Gerónimo Sims es el cantante boliviano top uno en Monitor Latino, la plataforma de conteo más importante a nivel radios en Latinoamérica.

Con su nueva composición “Me haces mal”, al estilo bachata y grabada en Argentina, quiere conquistar nuevas audiencias y continuar enamorando a sus fieles seguidores en todas sus plataformas, especialmente Tik Tok, donde acumula más de 2,5 millones de seguidores.

Se describe como un chico introvertido, a pesar de la espontaneidad con la que habla entre sonrisas y con una actitud que impone. Está seguro de llevar su música a todos los rincones del mundo, por eso, ya tiene en mente una gira y el estreno de sus próximas composiciones.

“Yo siempre quise ser cantante, mi sueño fue evolucionando con el tiempo y cada vez fue creciendo más y más hasta hoy. Tengo la firma con Sony Music y, a pesar de mi corta edad, esto es algo que me hace muy feliz, me enorgullece mucho todo el camino que he recorrido y eso que estoy apenas iniciando la vida”, dijo Gerónimo que sacó su primera canción con apenas cinco años.

Durante su niñez, también probó otras artes, como el teatro y la pintura, pero cantar fue y es lo que más le apasiona y lo que más lo hace feliz.

Para perseguir sus sueños, adelantó el colegio y a los 16 años se graduó. Se mudó a Buenos Aires, Argentina, y en un futuro muy cercano quiere empezar la carrera de ingeniería de sonido y así continuar su recorrido por la música. No deja pasar la oportunidad para agradecer a su mánager y gran amigo, Gabriel Feldman, y a su productor y compañero Lacho.

“Yo soy alguien muy soñador (…), pero decir lo que veo para mañana a veces creo que es mejor guardarlo para uno mismo”, dice sobre su futuro. Sin embargo, está seguro de que continuará siendo feliz haciendo y disfrutando de la música y, por supuesto, “haciendo felices a otras personas también, porque de eso se trata, de compartir con los demás tu éxito”.

Gerónimo nació en Tarija, es hijo de padre boliviano y madre estadounidense. Creció en Santa Cruz de la Sierra con influencias musicales de todos los géneros, incluida la cueca chapaca.

“No me quiero encasillar, soy alguien que quiere hacer música y punto. Mi primera canción y la segunda no son del mismo género, una es pop y la otra bachata y la tercera seguramente sorprenda porque es muy distinta a las anteriores. Referentes tengo muchos y eso hace que mi música también sea muy variada”.

Para él, la familia es muy importante en la formación de cada persona, y se siente afortunado por contar con el apoyo de los suyos. “La familia es el pilar fundamental de la vida, con mi familia siempre me he llevado muy bien. Siempre me han apoyado muchísimo, y eso también me ha facilitado todo lo que he logrado. Me ha hecho ver la vida de una manera totalmente distinta”.

Sobre su próxima composición, adelantó que es una canción muy íntima. “Creo que va a tocar muchos corazones”, dijo y señaló que su inspiración se basa en lo que vaya a sentir la gente cuando escucha su música.