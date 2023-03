El jazz está de luto, muere a los 89 años el gran saxofonista, Wyne Shorter

El músico y compositor norteamericano Wayne Shorter, saxofonista referente del jazz y de su puesta en diálogo con otros ritmos y estilos, murió a los 89 años en un hospital de Los Ángeles.

Puntal del quinteto de Miles Davis como instrumentista y autor, el saxo de Shorter tendió puentes con el rock y el funk sin dejar de recoger los elementos del bop para erigirse en un continuador de la impronta de John Coltrane.

Nacido en la ciudad de Newark, el 25 de agosto de 1933, comenzó como intérprete de clarinete a los 16 años, y antes de entrar en la Universidad de Nueva York, en 1952, se cambió al saxo tenor y cuatro años después tocó con Horace Silver hasta que se alistó en el ejército.

Una vez fuera del servicio, se unió a la orquesta de Maynard Ferguson y en 1958 comenzó a improvisar en clubs de jazz con John Coltrane y Sonny Rollins. Al año siguiente se unió a los Jazz Messengers de Art Blakey y en 1964 al quinteto de Miles Davis.

Al torbellino Davis le aportó composiciones como "E.S.P.", "Pinocchio", "Nefertiti", "Sanctuary", "Footprints", "Fall" y "Prince of Darkness" y volvió a innovar su sonido incorporando el saxo soprano.

En su imponente y diversa trayectoria musical supo girar con Carlos Santana, tocó con el brasileño Milton Nascimento y hasta participó del disco "Bridges to Babylon" de los Rolling Stones.

Por ese recorrido, Shorter recibió en 1998 un doctorado honorario en música del Berklee College of Music y en 2010 otro la Universidad de Nueva York, además de obtener 10 premios Grammy.

Seis años atrás compartió con Sting el Premio Polar, considerado el "Nobel" de la música y entonces se recordó que el músico definía su trabajo como "una perforación en busca de la sabiduría".

Entonces y para distinguirlo, se destacó que "sin las exploraciones musicales de Shorter, la música moderna no habría perforado tan profundo".

Al conocerse la noticia de su muerte, anunciada por su publicista, Alisse Kingsley a The New York Times y The Washington Post, sin citar la causa, músicos como Daniel "Pipi" Piazzolla , John Mc Laughlin y Andrea Álvaez fueron parte de quienes lo despidieron en redes sociales.

"Gracias por tanta música", escribió el baterista de Escalandrum, mientras que el guitarrista inglés expresó: "Otro gigante nos deja" y Álvarez apuntó: "Shorter es uno de los músicos mas maravillosos que existieron en este mundo. Hizo de todo y siempre en un nivel altísimo! Es casi imposible describirlo porque es un genio".