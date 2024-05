Aldeas Infantiles SOS y el camino para fortalecer a las familias

Ilaria nació en Sucre, comenzó a trabajar cuando tenía 12 años, a los 17 llegó a Cochabamba acompañando a su mamá, pero no regresó con ella, se quedó en la Llajta para seguir su propio camino. Formó una pareja y a sus 19 años tuvo a su primer hijo y después llegaron tres más. Sus cuatro hijos todavía estaban muy pequeños cuando su pareja la abandonó.

“No sabía ni trabajar, el papá de mis hijos siempre me humillaba y he luchado con mis niños, aunque eran pequeños cuando nos ha dejado”, cuenta Ilaria, quien actualmente mantiene su hogar gracias a un emprendimiento de venta de jugos nutritivos. Ella es una de las participantes de los servicios de Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS en Cochabamba y se encuentra en etapa de autonomía, que es la tercera fase del proyecto que ayuda a familias en situación vulnerable a salir adelante, brindando herramientas que les ayudan a potenciar sus habilidades. También reciben capacitación en crianza positiva y, además, como parte de todo ese proceso, refuerzan su autoestima y aprenden a detectar tipos de violencia que muchas veces se normalizan y replican de generación en generación.

“Una época estaba con nueva pareja y se dedicaba a tomar, no me ayudaba y parece que alguien me denunció por abandono. Llegué a la Defensoría y me querían quitar a los niños porque los dejaba solos hasta tarde en la noche, entonces, me derivaron a Aldeas Infantiles SOS para ayudarme, porque faltaba poco para que me quiten a mis hijos (…) Estaba en shock, pero no me he dado por vencida, me dieron trabajo en las Aldeas y en la tarde me dedicaba a la venta de jugos, me ayudaron con guardería para mis hijos y eso me facilitaba trabajar más”, comenta Ilaria, quien actualmente tiene 30 años. Ella ha conseguido autonomía económica, sus cuatro hijos asisten al colegio y, cuando no están estudiando, acompañan a su mamá en su puesto de venta de jugos de quinua y manzana, pero se quedan jugando en el parque donde instala su carrito.

Este 15 de mayo se conmemora el Día Internacional de las Familias, proclamado por la ONU, para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños, las niñas y los jóvenes. Este es uno de los objetivos principales de las Aldeas Infantiles SOS, por lo que ha implementado, desde hace casi tres décadas, servicios de fortalecimiento familiar, que en Cochabamba se concentran en la zona sur.

Estudios sobre la problemática

Para iniciar los servicios de fortalecimiento familiar, se tomó en cuenta un estudio del Banco Mundial y Aldeas Infantiles SOS en 2010, que identificaba que en los distritos 7, 8, 9 y 13 existían 38.767 niños y niñas en riesgo de perder el cuidado familiar y con la probabilidad de ingresar a centros de acogida o quedar en situación de calle. Aquellos datos fueron actualizados en 2017, en alianza con la Universidad Católica Boliviana, con una nueva investigación que develó que en el departamento existen más de 224.000 niños y niñas en riesgo de perder el cuidado familiar y más de 30.000 que ya no viven con su familia biológica, sino con hermanos, tíos, abuelos o padrinos.

Los efectos negativos de esta situación suelen durar toda la vida, creando un ciclo perjudicial que se repite de una generación a otra. Una estructura familiar de cuidado y protección es clave para garantizar un desarrollo favorable de los niños y adolescentes. Ante este panorama, Aldeas Infantiles SOS, en alianza con el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y con dirigencias del Distrito 9, hasta la fecha, evitó que 561 niños y niñas pierdan el cuidado familiar y queden institucionalizados o en situación de calle.

Otro coligado a esta causa es el gobierno municipal de Tiquipaya, que lidera y trabaja en alianza con Aldeas Infantiles SOS, en servicios de fortalecimiento familiar priorizando la primera infancia y la prevención de la violencia.

Familias con fuerza

La oportunidad de generar confianza con las niñas y niños a una edad temprana proporciona un marco para las relaciones saludables en el futuro. Cuando ellas y ellos se sienten seguros, amados, cuidados y apoyados, pueden desarrollar un apego seguro. Los niños que tienen vínculos seguros con sus cuidadores tienden a exhibir una autoestima más alta, una mejor regulación emocional y una mejora de las habilidades sociales a lo largo de su vida. Estas habilidades y rasgos contribuyen al bienestar mental e influyen en la salud académica y profesional, según el estudio “El camino de un niño hacia la resiliencia”, publicado en diciembre de 2023 por Aldeas Infantiles SOS en Austria.

El proyecto Fortalecimiento a Familias Vulnerables fue implementado por Aldeas Infantiles SOS en 14 mancomunidades del Distrito 9 de Cochabamba, apoyando a las familias en situación de alta vulnerabilidad, por pobreza, educación, servicios básicos y violencia, entre otros.

Esta iniciativa intenta evitar que las niñas y niños pierdan la protección parental, fortaleciendo a las familias más vulnerables y empoderando a la comunidad en el desarrollo de la infancia.

Fortalecer a las familias implica acompañarlas de forma individual con visitas en sus propias viviendas y comunidades para ayudar a desarrollar las capacidades en los cuidadores. Es así que también se los capacita y acompaña en la búsqueda de empleo para mejorar sus condiciones económicas, también se les ofrece espacios de cuidado diario o acceso a centros infantiles de su zona para que los adultos puedan ingresar al mercado laboral con la tranquilidad de que sus hijas e hijos están protegidos.

​Y uno de los puntos más importantes del servicio es la prevención que se logra, a través de estrategias de concienciación sobre el enfoque de derechos, el protagonismo infantil con participación real, la detección temprana de situaciones que ponen en riesgo a las niñas y niños. Todo este trabajo también implica la coordinación con redes locales, según información proporcionada por Aldeas Infantiles SOS en Cochabamba.

Buenos resultados

Entre las familias con las que trabaja Aldeas Infantiles SOS, la mayoría son monoparentales, como en el caso de Ilaria. “No quiero que mis hijos trabajen siendo niños, (…) no quiero que les pase nada, me acompañan porque no quiero dejarlos con nadie, yo no quiero que sufran como yo he sufrido desde pequeña. Con mi guía vamos a salir adelante, también he aprendido mucho y me dedico a trabajar sin dejarlos”, cuenta esta mamá decidida a seguir sus sueños junto a su familia.

Existen muchas muestras de desarrollo exitoso que se han dado en estos años de trabajo de prevención del abandono parental. Por ejemplo, Antonio, quien quedó al cuidado de sus cinco hijas y comenzó a vender helados para mantenerlas, gracias al apoyo recibido en los últimos años por parte de organizaciones como Aldeas Infantiles SOS. Él ha aprendido muchas competencias en la crianza positiva y la paternidad activa, demostrando la importancia del cuidado y la crianza. En marzo de este año, recibió un reconocimiento, brindado por el Concejo Municipal de Cochabamba, en un evento conmemorativo, por el Día del Padre en Bolivia, junto a otros tres papás que atravesaron situaciones difíciles y que actualmente están de pie a la cabeza de sus familias y que también forman parte del programa de Fortalecimiento Familiar de Aldeas Infantiles SOS.

También existen casos como el de Nataly, quien, al verse sola con sus seis hijos pequeños, comenzó a trabajar de ayudante de albañil, en limpieza y cualquier trabajo que se presentara para mantenerse. Durante ese tiempo, pasó momentos muy difíciles, incluso acoso sexual en muchos de sus trabajos.

Hace dos años, comenzó un proceso de apoyo psicosocial, a partir del servicio de contención familiar de Aldeas Infantiles SOS, donde tuvo la posibilidad de mejorar sus habilidades en la crianza de sus hijos e hijas, sus habilidades de empleabilidad, y, sobre todo, se fue recuperando como mujer y mamá. Actualmente, cuenta con un negocio de comida rápida y atención de eventos y adquirió un pequeño lote, donde poco a poco construye su casa con el apoyo de sus hijos.





Proclamación de la ONU

El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel fundamental de las familias en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que existen para los niños y las niñas y los jóvenes.

A pesar de que el concepto de familia se ha transformado en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las tendencias mundiales y los cambios demográficos, las Naciones Unidas considera que la familia constituye la unidad básica de la sociedad. En este contexto, el Día Internacional de las Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución. Por este motivo, para celebrar este día se organizan actividades, tales como talleres, conferencias, programas de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de fomentar y favorecer el mantenimiento y la mejora de la unidad familiar.