Las "cebritas" retornarán a las calles de La Paz tras aprobación del Concejo Municipal

Tras semanas de espera, el Concejo Municipal de La Paz este miércoles en la sesión ordinaria No. 028-2024 aprobó por unanimidad la Ordenanza Municipal No 4280, que autoriza el convenio de cooperación entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Asociación Civil Hogar de Niños Alalay para dar continuidad al programa Cebras Educadores Urbanos.

"Vemos la alegría de la cebritas realmente están muy bien representados, quiero agradecer a todos los concejales que han apoyado este trámite, realmente ustedes tienen que ver queridas cebritas que todos los concejales los quieren mucho, más allá de los colores políticos hoy hemos visto que aquí los concejales están viniendo a trabajar para toda la población de La Paz", manifestó la secretaria del Concejo Municipal, Lucia Mamani.

La presidenta del Concejo, Lurdes Chambilla en la sesión se brindó a donar tela para la elaboración de nuevos trajes para los educadores urbanos.

"Me gustaría que haya más ropa de cebra. Para no ser tan habladora voy a pedir coordinar con el director o el encargado de las cebritas, voy a donar un rollo de tela para que se pueda hacer más ropa para las cebritas pero lo voy a hacer con acciones no con palabras", expresó en la sesión ordinaria.

Las cebras celebraron la aprobación de la norma en la sala de sesiones del Concejo edil y regresaran a las calles de La Paz con un programa renovado, que incluye la difusión de valores, una cultura de paz, educación vial, fomento a la cultura y turismo.

El acuerdo interinstitucional establece compromisos y obligaciones entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y la Asociación Civil Hogar de Niños Alalay, cuyo objeto es ejecutar y dar continuidad al Programa 'Cebras educadores Urbano", señala parte de la Ordenanza Municipal No 4280.