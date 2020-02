Una pelea de ratones en el metro de Londres es la mejor foto de la naturaleza del año

La imagen de una pelea entre ratones en el metro de Londres ha sido galardonada por el público como la mejor fotografía del año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido.

"Pelea en la estación", tomada por el joven Sam Rowley, ha recibido 28.000 votos dentro de la categoría "lo mejor del resto" de la LUMIX People's Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural.

We are delighted to announce that the winner of the @lumixuk #WPYpeopleschoice Award is @SamRowleyPhoto, with his photograph of mice fighting over food on a London Underground platform.

Find out more about the image and read Sam’s reaction: https://t.co/57T2OYcNhm pic.twitter.com/K4Sxhn2Sbm

— Wildlife Photographer of the Year (@NHM_WPY) February 12, 2020