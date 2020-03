8 tips para estar con sus hijos en la cuarentena

Puede sonar descabellado, pero hay que recordar no entrar en pánico y al contrario, seguir las reglas y hacerlo lo mejor posible para dar el ejemplo a nuestros hijos para evitar salir de su casa ahora que los niños y adolescentes no van a la escuela ni al colegio. Además, esta medida no sólo evitará contagios, sino también fomentará el tiempo de calidad en familia, y qué mejor que empezar a pensar actividades divertidas en familia para pasar el tiempo y soltar el celular y la tablet.

Estas son algunas ideas para que toda la familia se reúna:

1. Cuidar las plantas

Las plantas nos necesitan y nosotros a ellas también. Podría parecer que las plantas no necesitan cuidados, pero sí los necesitan. Ellas, al igual que nosotros, pueden enfermar. ¿Cómo? Si no se les da agua o se les da demasiada. Si no tienen suficiente tierra para alimentarse. Con insectos que las atacan. La contaminación de los humos hace que se ahoguen. Si no tienen suficiente luz para crecer, etc... Si nosotros las cuidamos, ellas nos darán muchas cosas que necesitamos, además de adornar y ofrecernos su belleza. Ellas purifican el aire, dan frutos, madera, medicinas, etc.

Anima a tus hijos a que se encarguen de una planta y tengan la obligación de regarla. Asimismo, puedes ayudarles a que hagan germinar una semilla y además de aprender el proceso de cómo nacen las plantas, podrán responsabilizarse de cuidarlas.

2. Reciclar

Cuidar el planeta tierra es responsabilidad de todos, también de los más pequeños de la familia. Enseñar a reciclar los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué podemos hacer para preservar la naturaleza, son algunas de las enseñanzas que se deberían transmitir a los niños. Dato: A partir de los tres años los niños ya pueden aprender a separar los residuos.

Enséñale los colores distintivos para depositar basura. La regla de las cuatro erres es imprescindible para entender sobre reciclaje: reducir, reutilizar, reciclar y recuperar.

Reducir la compra de productos innecesarios que contaminan el medio ambiente.

Reutilizar envases y bolsas.

Reciclar materiales como el plástico, el cartón o el papel.

Recuperar materiales para volver a utilizarlos.

3. Juegos de mesa

El aislamiento en casa es también un excelente momento para sacar esos juegos de mesa que tienes guardados y usarlos para pasar horas con tus seres queridos.

Los niños no se aburrirán, pero los adultos tampoco. Los juegos de cartas son muy útiles porque puedes practicar a sumar, restar y dividir con “Diablito para quien trabaja”.

El clásico Monopolio también es una oportunidad para jugar en familia.

4. Lectura de cuentos o libros pendientes

Ya sea que lean algunos libros que tenían pendientes o que retomen sus cuentos favoritos, ayudará mucho a pasar el rato de una manera muy relajante.

Por otro lado, la lectura en línea también puede ser posible gracias a páginas legales que ofrecen libros gratuitos para recargar como los que se menciona a continuación:

Dominio Público (http://www.dominiopublico.es)

Wikisource (http://es.wikisource.org)

Google Books (http://books.google.es)

Libroteca (http://libroteca.net)

Open Library (https://openlibrary.org/)

Proyecto Gutenberg (http://www.gutenberg.org)

Ebooksgo (http://ebooksgo.org)

Manybooks (http://manybooks.net)

5. Aprender algo nuevo

La cuarentena es el momento perfecto para dedicarle un par de horas al día para aprender algo nuevo como idiomas, manualidades, una canción, a tocar un instrumento o simplemente repasar temas de la escuela con la finalidad de no dejar de aprender.

Las nuevas tecnologías han cambiado sustancialmente la manera en la que nos acercamos al conocimiento. Teléfonos móviles, tabletas o nuestros tradicionales PC se han convertido en una fantástica herramienta para acceder a nuevos conocimientos y hacerlo online y de una forma divertida.

Mundo primaria

https://www.mundoprimaria.com/mitos-y-leyendas-para-ninos

Smartick

https://lp.smartick.es/matematicas-online/?utm_expid=.3BHT76oyShemku-lLW...

Code.org

Programación para niños

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/programacion-para-ninos-beneficio...

Cerebriti

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/programacion-para-ninos-beneficio...

6. Cocinar en familia

La hora de la comida también puede ser un excelente pretexto para pasar el tiempo con los hijos y que no se aburran en casa. Cocinen juntos, hazlos parte de una receta, de su postre favorito u horneen un pastel, ¡les encantará! Desempolva todas los libros de recetas que acumulaste y practica una con los niños. Pueden hacer un queque, un rollo, un quiche, recetas fáciles y rápidas para evitar cualquier accidente. Y, por último, hay cientos de recetas en el internet que puedes probar. Hay páginas de reposteros muy conocidos que son infalibles.

7. Cine en casa

Una de las actividades que más les gustará a tus niños en este aislamiento social será la de ver series o películas. Haz una selección de sus favoritas y cada día como premio diles que podrán ver una o un capítulo de una serie, pues tampoco se trata de que se la pasen todo el día sentados viendo pelis, lo mejor es dosificar los tiempos y asignar otras actividades entretenidas. Hay una infinidad de paquetes para elegir.

8. Jugar a limpiar

¡Día de limpieza! A modo de juego hagan un plan para limpiar en familia la casa, canten canciones, bailen y cuenten anécdotas divertidas mientras lo hacen. Eso les resultará cero aburrido. Los niños deben aprender que la casa es el reflejo de su personalidad y su limpieza es garantía de que estaremos sanos. Anímalo a ordenar su dormitorio y a acomodar sus juguetes en sus cajas. La desorganización afecta el estado de ánimo y la salud. Cuando llegas a un lugar desorganizado, en vez de sentirte a gusto y relajado, te produce estrés. Tu espacio es el espejo de lo que está pasando en tu vida.

Asimismo, recuérdale que en este momento, la pandemia nos obliga a ser más cuidadosos con la limpieza de la casa, porque hay que desinfectar con más pulcritud y de arriba abajo o viceversa, sin arrastra lo sucio a lo limpio.