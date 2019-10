Ante procesos intendente alega que “la Ley de Mercados no es clara y hay contradicción”

Después de más 100 denuncias en contra de la Intendencia en el Concejo y varios procesos en Transparencia, el intendente Antonio Ferrufino aseguró que la ambigüedad de la Ley de Mercados (048) provocó la construcción de casetas de dos pisos.

Dijo que quienes vulneraron las normas son otros funcionarios al permitir construcciones en pasillos y calles. Ferrufino hasta la fecha no presentó ningún informe ante la dirección de Transparencia, pese a varias notificaciones.

- ¿Por qué permitió casetas de dos pisos en La Pampa?

- El inicio de las construcciones de este tipo de casetas (dos pisos) fue en el sector de plátanos y vísceras. De ahí los otros comerciantes comenzaron en otros sectores. Esa autorización la dio la Secretaría de Planificación.

- ¿Cómo responde a las denuncias que tiene, incluso, de los comerciantes y procesos según la Ley Marcelo Quiroga?

- Es un tema de carácter personal. Si había más leyes te aseguro que esas más insertaban. Yo noto la presión que existe desde el Concejo y el Ejecutivo. En menos de dos meses me enviaron tres resoluciones y en base a una denuncia de comerciantes que han infringido, porque han instalado 21 casetas en un lugar donde nunca había casetas.

- ¿Se lo acusa de que está loteando la ciudad, varias calles están llenas de comerciantes?

- Gracias a Dios, la última inserción de comerciantes al sistema se lo hizo en la gestión del alcalde Gonzalo Terceros. De ahí hasta la fecha no puede haber patentes nuevas. Yo no autorizo patentes, eso lo hace la Unidad de Recaudaciones. Durante mi gestión no hay ni una nueva asociación, por eso yo no estoy loteando la ciudad.

- ¿Qué pasó con el plan de ordenar los mercados?

- Yo entré con un plan de trabajo. Primero hacer el mejoramiento de la infraestructura de los puestos, luego hacer un reordenamiento de los comerciantes que están en vereda y en vía pública. Pero apenas estuve comenzando me denunciaron.

- ¿Qué rol juega el Concejo en el tema de las casetas?

- El Concejo me saca resoluciones cada semana, seguro la próxima semana también sacarán una nueva. Pero no contemplan a todas las autoridades de otras unidades. Acaso no es responsabilidad de la Secretaría de Planificación atender los requerimientos. Por eso, el mercado Fidel Aranibar presentó un voto resolutivo desconociendo a las autoridades.

- ¿Qué aspiraciones políticas tiene?

- Hasta eso es ridículo, yo cumplo con mi trabajo acá, no hago política. Algunos andan investigando sobre mi vida. ¿Acaso tengo que pedir permiso para reunirme con alguien? Estamos viviendo en democracia. Estoy esperando que me notifiquen y diré con pruebas a la unidad que me denuncia: “Tú has autorizado esto y este otro”. A l dirigente que también me denuncia le diré: “Tú estás infringiendo estas cosas”.

COCA: CADA SEMANA LLEGAN DENUNCIAS

El concejal Carlos Coca señaló que cada semana llegan a la comisión tercera del Concejo Municipal al menos cinco denuncias en contra de la Intendencia, por lo que emitieron la Resolución 8303/2019.

La misma instruye al alcalde suplente Iván Tellería que tome acciones legales y administrativas en contra del intendente Antonio Ferrufino por las construcciones ilegales de dos pisos en el mercado La Pampa.