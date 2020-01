Colectivo protesta en defensa de 42 árboles en riesgo por el distribuidor

Miembros del colectivo No a la Tala de Árboles colocaron carteles a casi medio centenar de fresnos y molles que están en riesgo de ser retirados de la avenida Uyuni esquina Melchor Urquidi para construir un desnivel y desviar la torrentera Aranjuez para el corredor Quintanilla.

“Por favor, no me mates. Soy vida, oxigeno. No al ecocidio, ni un árbol debe ser talado”, señala uno de los carteles.

Darling Camacho señala que el 80 por ciento de los árboles en riesgo son fresno y el otro porcentaje, molles.

“Queremos visibilizar estos arbolitos ante la sociedad porque existe el riesgo de que sean talados. Queremos que la empresa se entere que la Ley Municipal del Arbolado prohíbe la tala de cualquier árbol”, dijo.

Otra de las activistas, Janeth Gómez, señala que el sector del Boulevard perderá su frescura y será dominado por los malos olores que salen del río Rocha.

Los árboles en riesgo están en la jardinera de la avenida Uyuni entre el puente de la Recoleta y la calle Bernardo Monteagudo, donde se emplazaría el desnivel, y la Melchor Urquidi, donde se desviará la torrentera.

El colectivo lamenta que la empresa constructora Imesapi-POC no haya presentado un proyecto a diseño final del corredor para medir la magnitud del daño ambiental.