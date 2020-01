Manfred Reyes Villa: “Le aseguro (…) que no hemos cometido absolutamente nada”

Está a punto de subir a un avión para volver a Cochabamba. El exalcalde y exprefecto Manfred Reyes Villa espera reunirse con su familia y anuncia que no hará política por el momento. Dedica unos minutos a Los Tiempos para decir que se defenderá de los 18 procesos que tiene en su contra y cinco sentencias.

Aquí la entrevista con el conocido “Bombón”.

—¿Qué sensación tiene por volver a Bolivia luego de 10 años?

—Son muchas emociones por volver a mi patria, de donde me vi forzado a salir presionado por una acción política abusiva y un poder que no ha sabido lo que es democracia (…) Él era dueño de los cuatro poderes del Estado y por eso ha hecho lo que le da la gana, pero felizmente respiramos democracia que nos permite volver a más de 1.200 exiliados.

El que nada tiene, nada teme. Y como ahora estamos recuperando la justicia, demostraré que no tengo absolutamente nada. Mi comportamiento siempre fue de primer nivel en mis funciones de alcalde y el gobernador. Ésa era la bronca de Evo.

—¿Cómo ha sido su vida estos 10 años?

—Fuera de mi casa, de mi familia, mi madre, mis hermanos y la gente que quiero. Es muy dura la vida de lejos (…) La gente dice: Estados Unidos es un lindo país, claro que es lindo para venir 15 días de vacaciones. El problema es venir a vivir y comenzar de nuevo. A nadie le deseo vivir 10 años en el exilio.

—¿Cómo ha sido ver Cochabamba a tantos kilómetros de distancia?

—Yo nunca he dejado de revisar lo que pasaba en Cochabamba y mi país. Estuve día a día en contacto y hablando con la gente, los mercados, distritos y las provincias. Yo sentía el cariño de la gente.

—Usted tiene procesos pendientes y sentencias ¿Cuál es la situación al respecto?

—Los procesos son totalmente políticos: de Evo Morales y su partido contra Manfred. Han judicializado la política e intentaron manchar la imagen que tengo, como lo hicieron con otros opositores.

Los procesos están ahí y ni sé cuáles son, porque me han procesado en rebeldía y no siguieron el debido proceso (…) Yo he presentado todo en ventana virtual, he cumplido con el poder judicial. Voy a ir, me voy a presentar y me voy a defender en todo. Y le aseguro, así como me llamo Manfred Reyes Villa, que no hemos cometido absolutamente nada, a diferencia del Fondo Indígena, las barcazas y demás.

Hemos sido las primeras víctimas de la dictadura de Evo Morales. Han incendiado un patrimonio de Cochabamba. Y como no lograron sacarme así, se han inventado un revocatorio. Cuando salí de la prefectura, estuve un año sin ningún juicio, pero cuando anuncio mi candidatura a la presidencia me inician procesos de todo lado.

—Hay cinco sentencias.

—Son tres, pero son en primera instancia, es decir, que no tienen ningún argumento jurídico. Si tuviera algo real, no volvería al país. Son sentencias políticas y lo voy a demostrar de manera pública la manipulación de la justicia.

—Uno de los procesos fue por el puente Vinto-Sacambaya.

—Ese contrato fue licitado por otro prefecto, pero querían que yo rescinda y, como no lo hice, me procesaron a mí. Es una pena que detuvieran esa obra y detuvieran el desarrollo de Cochabamba, pero otra vez vamos a comenzar.

—¿Pretende volver a la política?

—Estoy volviendo para reunirme con mi familia y mis seres queridos. No estoy yendo a dividir, sino a sumar (…) A futuro seguramente. No voy a dejar el tema político.

—¿A quién va a apoyar en estas elecciones?

—Hay que apoyar al que tenga mayor concentración del voto.

—Se habló de que hubo un financiamiento a miembros de la Resistencia, ¿usted tuvo relación con esto?

—No. Tengo entendido que se hicieron kermeses en las comunidades bolivianas residente en Estados Unidos para los hospitales y heridos de los enfrentamientos.

—¿Cómo vio la gestión de los municipios?

—No entiendo, cómo se pudo caer un puente y no hubo responsabilidades. Imagínense si a mí se me hubiera caído un puente, tendría 20 procesos, pero como es del MAS sigue paseando libre.

—¿Qué opina de la actual gestión en la que fue electo José María Leyes?

—Yo apoyé a algo que podía significar un cambio de Cochabamba, luego de ver gestiones pésimas (…) Es una pena que se haya cambiado alcaldes, también en Quillacollo. Es un retroceso para el desarrollo de las regiones.

CINCO SENTENCIAS DE MANFRED

Construcción ruta Vinto-Sacambaya. Acusado por seis delitos. Sentencia de uno a tres años.

Adquisición de vehículos livianos y de lujo. Acusado por tres delitos. Sentencia de siete meses.

Construcción atajados en Anzaldo por daño económico al Estado. Sentencia de cinco años.

Diseño alternativo tramo El Sillar. Por irregularidades fue sentenciado a cinco años.

Enriquecimiento ilícito. Montos observados por sueldos. Obtuvo una sentencia de cinco años.

PLATAFORMAS Y GREMIALES PREPARAN RECIBIMIENTO

REDACCIÓN CENTRAL

La llegada del exprefecto y exalcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa genera expectativa en las plataformas y los comerciantes del mercado La Pampa. Organizan un “gran recibimiento” para este próximo lunes en el aeropuerto Jorge Wilstermann.

Los gremiales anuncian una fiesta, con banda incluida y una caravana hasta el monumento de la Coronilla, tras el arribo de Reyes Villa a Cochabamba. Mientras que el diputado suplente Rodrigo Valdivia, representante de las plataformas, señaló que también preparan un buen recibimiento.

Reyes Villa llegará al departamento el lunes 27, cerca del mediodía, luego de haber vivido durante más de 10 años en Estados Unidos.