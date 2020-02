Aluvión peor que el de 2018 arrasa barrios de una Tiquipaya indefensa

“Hay muchas palabras, pero pocos hechos”. Ésa es la frase que empleó Jorge Cadima, presidente de la OTB Juventud Chilimarca, para describir la dejadez que ha provocado una nueva tragedia en Tiquipaya por un deslave del Parque Nacional Tunari (PNT), en el cerro Linkupata.

Vecinos y autoridades señalaron ayer que este desastre es peor que el aluvión de febrero de 2018, porque las rocas y el lodo ya afectaron a por lo menos 12 barrios de dos de seis distritos de Tiquipaya en tres días. En 2018, sólo fue un distrito y sólo dos días.

Las pérdidas materiales son cuantiosas y la Gobernación advierte que el descenso de “material grueso” continuará en las próximas horas causando más daño que hace dos años, por lo que, instruyó evacuar tres cuadras a la redonda del río Taquiña.

Pobladores relataron que el desastre comenzó la madrugada del jueves a la 1:00, cuando el agua y el barro anegaron una vivienda en la OTB Rumi Mayu. Desde ese día la incertidumbre se apoderó de cientos de familias que viven a escasos metros del río Taquiña, debido al desborde activó una alerta roja en el sector.

El viernes la situación parecía mejorar, sin embargo, el hallazgo de una fractura en un talud del cerro activó la alarma a las 14:00, cuando la Gobernación lanzó la advertencia de nuevos deslizamientos y reiteró alerta roja.

El pronóstico se concretó al promediar las 18:30, cuando una gran cantidad de piedras, troncos y agua turbia bajaron del cerro de Linkupata, desprendiendo polvo a su paso, según los pobladores.

“Parecíamos zombis asustados, nuestra primera reacción fue poner a buen resguardo a nuestra familia y buscar la forma de proteger las viviendas”, relató Teresa Pinto, vecina de Tika Khatu.

“Mucha gente abandonó sus casas porque ya tiene otro lugar donde quedarse, los que solo contamos con una opción nos quedamos”, expresó.

Otro vecino, Jhonny Díaz, dijo que la velocidad con la descendió el material sorprendió a los pobladores, debido a que en 10 minutos hizo un recorrido de 2,7 kilómetros y dejó repleto de mazamorra el cauce del afluente.

“Sentimos que es más catastrófico que hace dos años. El aluvión de 2018 duró dos días, ahora llevamos tres y no se sabe cuándo parará”, expresó Pinto.

En tanto, Díaz comentó que la gente vive en medio de la incertidumbre. “He reconstruido mi casita después del aluvión pensando que no va volver a pasar. Sólo nos queda rezar para deje de llover y limpien el río”, añadió.

Cadima aseveró que a las 19:00 varias personas se aproximaron a las orillas para observar el impacto y por donde se abría paso el lodo.

“Sabíamos del embate y pusimos en marcha nuestra plan hormiga. A diferencia del 2018 no hemos sufrido daños porque los vecinos trabajamos en fortalecer los defensivos con maquinaria”, explicó.

El material acumulado en el puente Chapisirca comenzó a anegar viviendas en la OTB Trojes y Manzano 78 en cuestión de minutos.

Rafael Ramos, propietario de una ferretería relató con lágrimas, que el lodo rompió el muro de su vivienda y arrastró sus pertenencias a la avenida Circunvalación mientras él y su familia se refugiaban en la segunda planta.

Ayer con la colaboración de voluntarios pudo rescatar algunas pertenencias y desviar el agua que inundó su hogar.

“Nos dicen que tenemos la culpa por vivir en la franja de seguridad, pero la culpa es de las autoridades que no han sabido hacer respetar las rasantes y dejaron que los loteadores urbanicen dos torrenteras que permitían desfogar el caudal del río”, lamentó.

Ramos se retiró de su vivienda acompañado de sus hijos y todavía con la espera de volver a su hogar, cuando la situación mejore en el sector de Tiquipaya.

APUNTE

Cercado se protege por rebalse de lodo

Ante el rebalse de la mazamorra que anegó Tiquipaya, la Alcaldía de Cercado trabajó en controlar los desbordes del canal Valverde y la torrentera Taquiña a la altura de Coña Coña y el Cruce Taquiña, informó ayer el alcalde José María Leyes.

Cercado apoyó con maquinaria pesada al municipio de Tiquipaya para que el lodo y rocas del deslave del Tunari no cauce más estragos en la zona colindante con la ciudad de Cochabamba. En tanto, el ministro de Defensa, Fernando López, le pidió al alcalde Leyes que recomiende a la población que comience la evacuación de las personas.

AYUDA

Campañas de solidaridad

Tú puedes ayudar a las personas afectadas por la riada del río Taquiña llevando víveres, agua, ropa, herramientas, colchones y frazadas a los puntos de acopio.

En la ciudad de Cochabamba puedes entregar tu ayuda a la Alcaldía en la plaza Colón y a la Gobernación en el estadio, sobre la av. Libertador Bolívar.

La Universidad Mayor de San Simón recolecta alimentos, ropa de trabajo, palas y botas impermeables en las oficinas de la DISU y TVU, en la calle 25 de Mayo casi Heroínas.

ANÁLISIS

Composición geológica de suelos ocasiona deslizamientos

Pablo Patiño Director de Cuencas de la Gobernación

Las precipitaciones y la formación geológica de la zona llevan al desprendimiento de taludes en la cuenca Taquiña. Hay dos sectores críticos, uno en el río Lindero en la parte alta y otro en el medio.

Estamos monitoreando el comportamiento de las masas de agua, porque ante mayor cantidad de lluvia hay probabilidad de deslizamiento. En los últimos días las precipitaciones llegaron a más o menos 25 milímetros, cuando en otras épocas el nivel era de ocho a cinco milímetros. La causa está aguas arriba y el efecto se da abajo.

Los taludes están saturados de agua y si las lluvias persisten podrían deslizarse con mayor facilidad.

PUNTOS DE VISTA

“En los 43 años que vivo en esta zona no he visto tal cantidad de agua y mazamorra. Hace 10 años el caudal no cubría toda la profundidad porque el dragado era de 10 metros, cada año se hacía mantenimiento de cuenca con el Promic y el apoyo de vecinos”

Jorge Cadima

Pdte OTB Juventud Chilimarca

“Necesitamos reflectores porque la energía eléctrica es intermitente. La noche del viernes el alumbrado público dejó de funcionar por varios minutos. La oscuridad dificulta las tareas de rescate e induce a gente inescrupulosa a robar en las viviendas”

Teresa Pinto

Vecina Tika Khatu

“Rogamos a los vecinos evacuar tres cuadras a la redonda de manera inmediata. Hay personas que no quieren salir, a ellas decirles que lo más importante en este momento es la vida. Hemos habilitado albergues mientras a la par trabajamos en el encauce del río”

Esther Soria

Gobernadora

“Hay bastante material, estamos trabajando bajo un plan del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental que está dirigido por la Gobernación. El puente Chapisirca continúa taponeado aún”

Alan Lisperguer

Stario. Madre Tierra

UN MUNICIPIO VULNERABLE

1 OBSERVAN FALTA DE CONTROL

“Nos iremos si nos devuelven el costo de nuestro patrimonio”

“Que nos paguen en efectivo y nos vamos”, fue la respuesta del presidente de la OTB Juventud Chilimarca, Jorge Cadima a la propuesta de algunas autoridades del Gobierno nacional de que deben abandonar la zona por el desborde del río Taquiña.

Mencionó que la solución al problema no pasa por un desalojo sino por trabajar para encauzar el afluente y coordinar acciones con los vecinos para evitar la pérdida de vidas humanas.

“Ha pasado dos años y dos semanas en el que peleamos con las autoridades por maquinaria, diésel y recursos. Eso no sirvió, vamos a movilizarnos después de las fiestas de Carnaval, todo el Distrito 5, para exigir a la Gobernación que el mantenimiento sea permanente”, adelantó.

Cadima acotó que el barrio Chilimarca elaboró un plan de evacuación.

2 PIDEN REFORZAR SEGURIDAD

“La colaboración a los vecinos afectados debe ser directa”

Con la finalidad de evitar el desvío de las donaciones para las familias damnificadas como en 2018, los vecinos solicitaron ayer al ministro de Defensa, Fernando López, que la ayuda se entregue directamente a los beneficiarios.

“No queremos que sea mediante la Alcaldía ni por puntos de acopio, porque hay mucha desconfianza de la gente”, remarcó Teresa Pinto, vecina de Tika Khatu.

Recordó que en el primer aluvión, en 2018, hubo denuncias de que funcionarios de la Alcaldía escondieron víveres y artículos que diferentes instituciones enviaron para solidarizarse con los afectados.

Por otro lado, indicó que se requiere seguridad en el sector del deslave para prevenir robos en las casas que fueron abandonadas por los propietarios ante la advertencia de evacuación por más deslizamientos del cerro.

3 ALCALDÍAS DEBEN ACTIVAR PROTOCOLOS

“Municipios deben desplazar equipos a zonas inundadas”

El desborde del río Taquiña de Tiquipaya alarmó también a vecinos de Colcapirhua y Quillacollo, debido a que el agua del afluente afectado por la mazamorra desemboca en torrenteras de los municipios aledaños.

La gobernadora Esther Soria exhortó ayer a los alcaldes a atender a las familias que fueron anegadas de forma inmediata y enfatizó que coordinan con varias instituciones del nivel central para reducir el impacto del desastre.

Soria informó que el centro de monitoreo climático prevé precipitaciones para la madrugada del domingo por el el caudal de agua nuevamente aumentará.

“Se ha conformado una comisión técnica para el dragado del río, hemos trabajado con 44 maquinarias”, indicó.

La autoridad agradeció el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas.

4 FRACTURA SE CONSOLIDÓ

“El talud se ha desplomado y el material es arrastrado”

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Alan Lisperguer, informó que existen varios puntos con alta probabilidad de deslizamiento por lo que se mantiene la alerta de evacuación en Tiquipaya.

“Las precipitaciones pueden arrastrar y nuevamente saturar el río, esperamos liberar el curso para que el material sea retenido y no aumente el estado crítico de los puentes”, afirmó.

Lisperguer ratificó que las acciones que asumen hasta ahora son oportunas, porque las pérdidas en los barrios golpeados por el desborde son materiales y no de vidas como en el pasado.

Comentó que existe personal en la parte alta de la reserva natural monitoreando de forma permanente la parte alta del Parque Tunari que activa protocolos para comunicar a la población de un nuevo embate.