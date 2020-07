Convierten sede vecinal de Uspha Uspha en centro de atención y monitoreo de Covid-19

Ante la difícil situación que enfrentan las familias de la zona sur al no tener donde ser atendidas por el coronavirus, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) convirtió la sede vecinal de Uspha Uspha en un centro de monitoreo y atención con la esperanza que este servicio se replique en los demás barrios.

El vicepresidente de la Fejuve, Pedro Luna, informó que la decisión se tomó luego de ver que sus demandas de atención no son atendidas por las autoridades ni locales ni departamentales ni nacionales.

“Decidimos que ya no nos vamos a quejar de los 14 años de gobierno del MAS que no se hizo nada por la salud, porque ya no sirve de nada. Tampoco del actual Gobierno, de la Alcaldía y la Gobernación, porque hemos visto que tampoco hacen nada”, expresó Pedro Luna.

El propósito es implementar soluciones que estén en las manos de los vecinos y que la medida se replique en otras zonas, como K’ara K’ara que tiene sedes vecinales y culturales con mejor infraestructura.

Se espera que este primer centro sirva a unos 30 mil vecinos de 33 OTB y juntas vecinales de Uspha Uspha, en el extremo sur de la ciudad de Cochabamba, que el último tiempo han visto fallecer a sus familiares en sus casas y en las calles. Este primer centro se hizo posible gracias a la ayuda de personas solidarias, médicos voluntarios y organizaciones como los Ángeles contra el Covid-19. El siguiente paso es que pueda contar con la asistencia de oxígeno para los pacientes que lo requieran.