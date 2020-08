Buscan flexibilizar la cuarentena, pero ningún hospital está al 100%

La Sala Situacional planteará al Consejo Metropolitano la modificación de criterios para la aplicación de una cuarentena “flexible” después del 14 de agosto; sin embargo, ninguno de los hospitales centinela está funcionando al 100 por ciento.



El Servicio Departamental de Salud (Sedes) propondrá mantener las medidas de contención de la pandemia para ingresar a una cuarentena “flexible, escalonada y gradual; pero no un retorno completo a las actividades”.



A cinco meses la pandemia, ninguno de los hospitales centinela —Sur, Norte, Viedma y Solomon Klein— funcionan al 100 por ciento.



“El punto más álgido es la falta de personal”, aseveró la directora médica del Hospital del Norte, Cinthia Rojas, en un informe a la comisión de salud de la Asamblea Departamental.

Solomon Klein



El hospital cuenta con 120 camas y 90 se debían destinar a pacientes con Covid-19. Sin embargo, sólo están habilitadas 60. Seis son de terapia intensiva y tres respiradores del Gobierno fueron devueltos porque dañaban a los pacientes.



El director del hospital, Grover León, informó a la comisión que las 90 camas no funcionan, “porque no tenemos recursos humanos, no llegaron los ítems comprometidos por el Gobierno”.



El hospital tiene 232 trabajadores y para 90 camas se necesitan 302. Actualmente, hay un efectivo de 195, porque 37 tienen baja por Covid-19.



El establecimiento atendió en cinco meses de pandemia a 515 pacientes, 47 en terapia intensiva, 30 fallecieron.

Hospital del Norte



El hospital necesita 519 ítems para funcionar al 100 por ciento con 120 camas; sin embargo, sólo tiene 60.



En dos meses atendió 219 pacientes, cinco fallecieron. Inicialmente, estaba destinado a pacientes leves, pero por la necesidad recibió a moderados, explicó la directora.

Hospital del Sur y Viedma



En el Hospital del Sur, de 120 camas, están habilitadas 20, siete terapias intensivas y 12 intermedias. En el Viedma, de nueve camas UTI, sólo funcionan cuatro por déficit de oxígeno y electricidad. Por la emergencia, plantean instalar ocho más.



Los asambleístas de la comisión de salud, Lizeth Beramendi, Mario Orellana, Daniel Torres y Lineth Villarroel, pidieron a los directores de hospitales que identifiquen qué compromisos asumieron el Gobierno, la Gobernación y alcaldías para fortalecer los hospitales.



El proyecto contemplaba una inversión de 143 millones de bolivianos, de los que 112 iban a ir a 92 UTI, 10 a laboratorios, 15 a medicamentos para terapia y 5 para recursos humanos.

Sedes propone mantener medidas y da dos opciones a transporte público

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani, informó que plantearán una flexibilización “gradual y progresiva” de la cuarentena mixta que se aplica en la región metropolitana.



Sin embargo, remarcó que no recomendarán el retorno a las actividades completas como sucedió en la ciudad de La Paz, porque se corre el riesgo de un rebrote.



El responsable de salud manifestó que las modificaciones que se realicen además estarán sujetas al informe del índice de riesgo municipal que se publica cada viernes y se analizarán en el Consejo Metropolitano.



Mamani adelantó que no se propondrá mantener medidas de contención de la pandemia como actividades de lunes a jueves, salidas según la cédula de identidad y uniformar las mismas en todo el eje metropolitano.



El Sedes dijo que, ante el pedido del transporte de ampliar el horario y días de trabajo, se les dio dos opciones. La primera, extender los días de trabajo de lunes a viernes, pero con el horario hasta las 16:00. La segunda, mantener de lunes a jueves, pero hasta las 20:00.



El director del Sedes manifestó que el departamento ha logrado bajar la cantidad de decesos por Covid-19 y subir la tasa de recuperados.



El reporte epidemiológico del 13 de agosto marca 11.074 casos acumulados, 4.200 recuperados y 809 fallecidos.