“Caramarca”, otra oportunidad de vida para adultos mayores

El Centro Integral de Atención al Adulto Mayor “Caramarca”, administrado por la Gobernación a través del Sedeges, alberga a 40 abuelitas y abuelitos, algunos en situación de calle y otras víctimas de maltrato intrafamiliar provenientes de diferentes provincias de Cochabamba.

“Caramarca ha sido creado por la Gobernación para ayudar a los abuelos que, como consecuencia de diferentes factores, hemos sido expulsados a la calle; casi todos los que estamos aquí, hemos sufrido todo tipo de cosas porque no tenemos un hogar, no importa si eres mujer o si eres hombre, cuando eres viejo dejas de ser importante para la familia y la sociedad. Ahora este es mi refugio, es mi lugarcito”, cuenta Hugo Ramírez, uno de los beneficiarios del programa departamental.

Desde la administración, refieren que, en muchos casos, desconocen la razón del abandono de los adultos mayores; pero, la Gobernación les garantiza una atención de calidad y calidez sin hacer ningún tipo de diferencia porque hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades.

La ubicación estratégica del “Centro” hace posible que los adultos mayores se sientan útiles porque realizan actividades de horticultura, artesanía, pintado, bordado y gastronomía, como parte de una terapia ocupacional.

Carlos Chambilla, vecino de “Caramarca”, manifestó que la población de la zona apoya al Centro en el área productiva.

“Ayudamos con el trabajo de los abuelos, les colaboramos cuando siembran perejil, papa, haba, zanahorias y otras hortalizas. Cuando es tiempo de cosecha, ellos comparten su producción con todos; a ellos les resulta fácil sembrar, cuidar las plantas y cosechar porque muchos provienen del área rural; saben de agricultura, de crianza de animales y por eso tenemos conejos que son para el consumo de ellos mismos”, puntualiza.

Otro adulto mayor, Arturo Guzmán, cuenta que todos los hombres y las mujeres rotan para hacer las tareas, “de todo hacemos, entre todos nos turnamos para pelar papas, picar verduras, cuidar a los animales; es como dicen, trabajo en equipo porque todos hacemos las cosas por igual con ayuda de las personas que nos cuidan”.

“La sociedad puede juzgar y decir que los viejos ya no servimos para nada, pero, hacemos de todo en “Caramarca”, estamos demostrando cada día que somos gente que sirve a pesar de la edad y las limitaciones. Somos seres humanos y queremos que la gente reconozca eso, la juventud pasa rápido, pero la vejez resulta ser la parte más larga de la vida y nadie puede escapar de eso, la vida no se compra”, dice otro viejito, Hugo Ramírez.

Otra señora que prefirió no identificarse, manifiesta que: “No hay cosa más triste que ser viejo y vivir en la calle. Al no tener una familia quedamos desamparados, sin un plato de comida, todo nos pasa, todo nos duele y si no fuera por este lugar que nos dan un valor, tal vez muchos de los que estamos acá ya hubiéramos muerto y nadie se habría dado cuenta”.

Bárbara Alave, directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), informó que la Gobernación asigna recursos para cubrir gastos de vestimenta, alimento, medicamentos, comida y otras necesidades de los adultos mayores que proceden de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado, Sacaba y otros municipios del Trópico y del Altiplano cochabambino hasta la fecha.

“Cuando un adulto mayor es encontrado en situación de calle, el municipio, a través del Centro de Orientación Socio Legal del Adulto Mayor (COSLAM), es el encargado de realizar una investigación para determinar si esta persona vive en extrema pobreza, si ha perdido la filiación de los hijos, nietos o de algún familiar. Concluida la investigación, hace un informe legal y lo remite al Sedeges para que, a partir de la unidad del adulto mayor y discapacidad, se lo refiera al Centro “Caramarca”, explica la autoridad.

Ante el incremento de casos de abandono y discriminación a los adultos mayores, la Gobernación convoca a la población a sensibilizarse con esta población que denuncia discriminación e intolerancia por parte de la sociedad, pues, hay quienes añoran con una sociedad más justa que les brinde un trato más justo.