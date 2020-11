Mérida se retirará de la política tras acudir a la CIDH

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida (FPV), anunció su alejamiento de la política, pero antes acudirá a instancias internacionales para evitar “que el pasanaku de alcaldes continúe” en el municipio.

La anterior semana, el juez de Partido de Sentencia Penal Liquidador Nº1 de Quillacollo anuló la suspensión de Mérida que lo alejó del cargo en junio de 2018 por el caso de su libreta militar.

“Nosotros no estamos buscando que nos restituyan como Alcalde, ya no nos interesa porque la democracia ya está malograda, estoy buscando que Joel Hernández, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a estar el lunes en Cochabamba, le vamos a pedir audiencia para que diga si los concejales pueden o no suspender al Alcalde”, dijo.

El alcalde suspendido de Quillacollo, Eduardo Mérida (FPV), se apoya en un comunicado de la FAM, que hace referencia al artículo 27 de la Ley de Gobiernos Autónomos (482) y señala que el Concejo Municipal no tiene competencia para suspender al Alcalde, como autoridad electa.