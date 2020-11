Enfrentamientos con dinamitazos en Mizque por la canasta escolar

La solicitud de entrega de canastas escolares en Mizque causó enfrentamientos entre madres de familia, que tapiaron la Alcaldía en demanda de este beneficio, y mineros, afines al alcalde Melecio García (MAS), que desvió los recursos del desayuno escolar para pagar otros proyectos.

Las madres, cansadas de no obtener respuesta del Alcalde, tapiaron la Alcaldía el martes e instalaron una vigilia en el lugar, pero ayer a las 7:00 un grupo de 30 mineros de la mina Asientos, de Mizque, llegó para abrir el municipio y se enfrentó con los que estaban movilizados.

Los mineros hicieron reventar cachorros de dinamita, golpearon y arrojaron ladrillos a las mujeres. Unas 10 personas tenían heridas leves.

“Los mineros han arrastrado a las mujeres por el piso, no podemos tolerar que pisoteen de esa manera al pueblo. Cualquier problema que hay el Alcalde hace llamar a los mineros, nos hace dinamitar, toda la vida es así. Nosotros ya no tenemos derecho de reclamar nada, nos amenaza con procesos, hacer reventar nuestras casas, nuestros negocios, ya no podemos ni quejarnos”, indicó con lágrimas la representante de padres de familia de Mizque, Arminda Salazar.

Según los padres de familia, ese grupo fue traído por el Alcalde y un concejal. Además, denunciaron que el padre de la gobernadora Esther Soria (MAS), Remigio Soria, estaría liderando estas movilizaciones en defensa del Alcalde, informó el representante departamental de los padres de familia, Gonzalo Becerra.

En Mizque más de 6 mil niños deben ser beneficiados con la entrega de la canasta escolar, que debería gozar de un presupuesto de 1,8 millones de bolivianos, presupuestados para la entrega del desayuno escolar de este año.

Cuando los padres exigieron la entrega de la canasta escolar, García indicó que los fondos fueron desviados para otros proyectos y que no se entregarían las canastas.

Munícipe

Ante la insistencia, García indicó, hace un mes, que realizaría gestiones en La Paz para la entrega de parte de estos recursos para la canasta, pero no se reunió más con los padres y se escabullía de sus representantes.

“En un inicio nos ha indicado que podrían asignar un presupuesto de 470 mil bolivianos, nosotros hemos aceptado, aunque a 50 pesos nos íbamos hacer alcanzar, hemos dicho. Pero ante la burla del Alcalde, el pueblo pide los 1,8 millones de bolivianos”, dijo Salazar.

Defensoría

La representante indicó que hace semanas han pedido la intervención del representante del Defensor del Pueblo y de la Gobernadora, pero no reciben respuesta.

“Nosotros somos pobres, la pandemia ha afectado mucho a la economía de los padres de familia, por eso es importante la entrega de la canasta escolar”, dijo Arminda Salazar.

Los Tiempos se contactó con el alcalde de Mizque, Melecio García, por teléfono, para conocer su versión, pero éste dijo que estaba ocupado y cortó la llamada.

Cabildo pide seguir con movilización

Las agresiones de mineros a madres que exigían la entrega de la canasta escolar causó la molestia de los pobladores de Mizque, por lo que el Comité Cívico y otras organizaciones realizaron un cabildo.

En la reunión se determinó continuar con las movilizaciones y pedir al Alcalde una pronta solución a este conflicto; otros sectores solicitaron su renuncia.

La representante de los padres, Arminda Salazar, indicó que la población estaba molesta con el accionar del Alcalde.

El representante departamental de los padres de familia, Gonzalo Becerra, indicó que estos conflictos se deben a negligencia y falta de voluntad de los alcaldes.