Los Tiempos, Centro y Comteco firman convenio

Los Tiempos de Editorial Canelas, el Grupo Centro y la Cooperativa de Telecomunicaciones de Cochabamba (Comteco) firmaron un convenio de responsabilidad social ayer. El objetivo es llevar material tecnológico e internet a familias con niños que tienen dificultades para acceder a sus clases virtuales por la falta de cualquiera de estas herramientas.

Esta campaña consiste en la recolección de computadoras, celulares o tablets que la gente no use. Comteco se encargará de la reparación y acondicionamiento de los equipos para redistribuirlos a quienes no tienen acceso, informó la tesorera de la Comisión de Vigilancia de Comteco, Jenny Serrano.

El punto de acopio es en el edificio Comteco en el horario que se encuentran abiertas las oficinas de la Cooperativa. Asimismo, Serrano dijo que se brindarán costos sociales de acceso a internet desde 5 bolivianos al día.

“Esta idea nace propuesta por Comteco, el Grupo Centro y Los Tiempos. La idea es seguir avanzando y apoyándonos en medio de esta pandemia que no se acaba. Y para ello es importante unirnos entre nosotros y apoyarnos”, señaló el presidente ejecutivo de Editorial Canelas, Mauricio Fuentelsaz.

Asimismo, el director general del Grupo Centro, Antonio Torrico, explicó que está abierta la convocatoria a otras empresas que deseen ser parte de la iniciativa. “Estamos empezando tres, pero se pueden sumar todas las que quieran”, dijo durante la conferencia de prensa.

Si usted tiene algún equipo electrónico en desuso en su hogar, puede donarlo en el edificio Comteco para que algún niño o joven tenga acceso a las clases virtuales.