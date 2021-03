Pese a instructivo del Sedes, centros de salud exigen el SUS para vacunar

Pese a que el Sedes sacó un instructivo en el que señala que el único requisito para vacunarse contra la Covid-19 es la cédula de identidad, los centros de salud continúan exigiendo el registro en el Sistema Único de Salud (SUS) para atender a los mayores de 60 años y a pacientes con enfermedades de base.

En un recorrido por algunos establecimientos, como Temporal y Sarcobamba, se constató que las filas, listas y cupos para inmunizarse persisten. El personal de salud atiende un promedio de 50 personas por día, por lo que los interesados incluso duermen desde las 2:00.

Este fue el caso de doña Flora, una mujer 86 años, que se apersonó a las 6:00 al centro de Temporal, ubicado en la zona norte de la ciudad, sólo con su documento de identidad.



“Vivo a dos cuadras, escuché que ese era el único requisito, pero cuando pregunté me pidieron la papeleta de luz para registrarme al SUS. Me han dicho que vuelva mañana porque ya se llenó el cupo para la vacunación, no tengo otra opción volveré”, contó.

Otro vecino relató que le negaron la atención porque está afiliado a un seguro social en La Paz, aunque ya no aporta hace años al ente gestor.

“Me dicen que debo viajar a regularizar. Tengo más de 70 años, no puedo creer que no tengan consideración”, subrayó.

En tanto, en Sarcobamba, los pacientes reclamaron porque incluso se les exige una prueba negativa de Covid-19 y los dirigentes de la OTB levantaron listas.

La secretaria de Salud de la Alcaldía, Giovanna Colodro, pidió a la población acudir al centro de salud de su zona a vacunarse y recordó que existen 31 establecimientos habilitados en los 15 distritos del municipio para inmunizar.

“Hay dificultades con el recurso humano para hacer la orientación y el registro, esperamos superar este problema el segundo trimestre con la firma de un convenio que va a permitir incorporar internos de medicina y enfermería de la UMSS para fortalecer la vacunación”, dijo.

La secretaria de Salud de la Gobernación, Judith Choque, indicó que algunos centros piden el SUS para evitar que afiliados de la seguridad social colapsen el sistema público y pidió a los beneficiarios no saturar los hospitales.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Freddy Medrano, descartó un desabastecimiento de vacunas e informó que Cochabamba recibió poco más de 31 mil dosis de AstraZeneca que se distribuyen gradualmente.

Cochabamba recibió un primer lote de 2.200 vacunas de Sputnik-V, 91.886 de Sinopharm y 31 mil de Astrazeneca. Se espera un stock de Sinopharm. En el departamento se deben vacunar a 400 mil mayores de 60 años.

Llegan 200 mil dosis para priorizar vacunación en frontera

Tras el arribo de 200 mil dosis de vacunas Sinopharm y 4,2 millones de jeringas, el ministro de Salud, Jeyson Auza, adelantó que se priorizará la vacunación a grupos vulnerables que viven en poblaciones fronterizas con Brasil, debido a que los contagios están en ascenso en esas regiones.

“La distribución se hace tomando dos parámetros, el primero es el poblacional y luego el epidemiológico. De las 280 mil vacunas AstraZeneca, hemos determinado priorizar zonas fronterizas con Brasil bajo un criterio epidemiológico”, remarcó.

De esa forma, Auza justificó que se entregue menor cantidad de dosis de las previstas a departamentos del eje troncal del país.

Añadió que aún no se identificó casos de la variante brasileña en Bolivia.

Establecimientos habilitados para vacunar en la zona norte

Las personas mayores de 60 años y con enfermedad de base que no están afiliados a la seguridad social pueden solicitar la vacuna en los centros de salud de Sarcobamba, Beato Salomon, Temporal, Ticti Norte, Tupuraya y Hospital del Norte.

Puntos de vacunación para inmunizar en el centro de la ciudad

En el centro y oeste de la ciudad se puede pedir la vacuna en los centros: Chávez Rancho, Chimba, Condebamba, Édgar Montaño, España, Gloria, Integral 1º de Mayo, Rojas Mejía y Hospital Cochabamba.

Centros para acceder a dosis anticovid en la zona sur de la ciudad

En la zona sur se puede solicitar la vacuna en los centros: Alalay, Alto Cochabamba, Alto Pagador, Cerro Verde, Jaihuayco, Kanata, K’ara K’ara, La Maica, Pucarita, Sebastián Pagador, Sennfeld, Uspha Uspha, Villa Israel,Villa Venezuela y Hospital Sur.