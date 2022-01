Multan a más de 50 personas por no usar barbijos

Más de 50 personas fueron multadas con de 300 bolivianos esta semana por la Alcaldía de Cercado por no usar su barbijo en plena vía pública.



El jefe de Departamento de Plataforma de Atención al Contribuyente, Miguel Ángel Cárdenas, explicó ayer que los operativos de la Dirección de Recaudaciones son en cumplimiento del Decreto Municipal No. 208/2020.



En su artículo 28, menciona la obligatoriedad del uso de la mascarilla en vías públicas, actividades comerciales, ambientes de instituciones públicas y privadas. El artículo 29 menciona la sanción de 300 bolivianos por incurrir al decreto.



Aseguró que los controles continuarán, porque Bolivia atraviesa la cuarta ola de Covid-19 y a diario el Servicio Departamental de Salud (Sedes) notifica más de 2 mil nuevos contagios y se refleja la saturación del sistema de salud.



El trabajo es el siguiente: una vez detectada a una persona sin su barbijo, el funcionario municipal le toma una fotografía, le muestra el Decreto Municipal N° 208/2020 y sus sanciones. Le toma sus datos personales y luego se le entrega una boleta, la cual debe ser depositada en las oficinas de Recaudaciones de la Alcaldía (acera este de la plaza Colón) en el plazo de 72 horas.



En el caso de no pagar, el ciudadano corre el riesgo de que la Alcaldía inicie un proceso judicial por daño a la salud pública.