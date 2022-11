Suspenden el juicio de Manfred por un recurso que presentó su defensa

La reinstalación del juicio oral en contra del alcalde Manfred Reyes Villa por la represa Quecoma se suspendió nuevamente ayer en el Tribunal No. 3 de Sentencia.



El secretario de Finanzas, Mauricio Muñoz, explicó que la defensa de Reyes Villa presentó una acción, por lo que se paralizó este proceso y la reinstalación de la audiencia no tiene ni fecha y hora.



“Se reinstalará seguramente hasta que se resuelvan las instancias legales. Parcialmente consideramos que se está haciendo justicia e imparcialmente se para esa persecución en contra de Manfred”, indicó.

Inspección



El fin de semana, una comisión verificó que el embalse todavía tiene agua almacenada y los comunarios utilizan el líquido para regar.



Se evidenció que en la infraestructura hay al menos 150 mil metros cúbicos de agua, que equivalen al 30 por ciento de la capacidad de la laguna artificial.



Reyes Villa remarcó que se trata de un juicio político y que la actual funcionalidad de la represa contradice el discurso de legisladores del MAS, que señalaron que era obsoleta y que exhibía filtraciones.



“Se demostró que la represa sigue funcionando pese a falta de mantenimiento. Ahora, si no hubiera servido, no hubieran hecho canales de riego. Es un tema político que no tiene ni pies ni cabeza”, señaló.



En julio, legisladores del MAS inspeccionaron la represa, ubicada en Sacabamab, para demostrar que existían filtraciones y pedir celeridad en el proceso porque el proyecto fue ejecutado cuando Reyes Villa era prefecto, hace 14 años.



La Fiscalía acusa por incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.