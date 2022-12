Manfred espera lograr ejecución del 85% y ratifica la construcción de edificio municipal

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, prevé alcanzar una ejecución del 85 por ciento de lo planificado para 2023 y explicó que la construcción del edificio municipal en la Colón está contemplada desde el inicio de su gestión en 2021.

“Yo agradezco a la población cochabambina por el pago de sus impuestos eso nos permite hacer obras dentro de la planificación, todo lo que hacemos planificamos aquí no improvisamos nada, el edificio de la Alcaldía está desde el día que he entrado he visto la distribución y la necesidad de tener un edificio”, manifestó.

Dijo que el nuevo edificio municipal se hará con un crédito y permitirá concentrar a todas las dependencias de la Alcaldía, pero además dejar de pagar alquileres.