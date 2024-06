Mi Tren reporta daños superficiales al vagón principal, pero asegura funcionamiento del servicio

Durante la tarde de este lunes, un vehículo particular colisionó con el vagón principal del Tren Metropolitano en la parada "El Molino" de la Facultad de Agronomía, perteneciente a la línea roja. El incidente ocasionó daños estéticos al tren sin comprometer su funcionamiento técnico, según informó el jefe de Gestión Integral de Mi Tren, Saúl Reque Zurita.

El choque dejó destrozada la máscara del vagón principal, aunque los daños se limitaron a la parte plástica del tren y no afectaron su operación. Reque Zurita señaló que el accidente fue causado por una distracción del conductor del vehículo particular, "El conductor del tren no tuvo tiempo suficiente para activar los frenos de emergencia, resultando en que el tren arrastrara el vehículo", mencionó. "Por favor, las vías del tren son exclusivamente del tren. Si uno hace el paso por el cruce, debe fijarse por ambos lados y hacer un paso seguro", recalcó Zurita.

Representes de Mi Tren informaron que la pieza será reemplazada con una pieza de repuesto y que el análisis técnico evaluará si se adquiere una nueva pieza importada desde Alemania o si se reparará la pieza.

El conductor del vehículo fue aprehendido y conducido a la EPI Sur, mientras que el vehículo fue retirado del lugar por una grúa de tránsito. Se realizará un avalúo técnico de los daños en el faldón del tren, cuyos resultados serán remitidos a las autoridades correspondientes para que el infractor asuma los costos de reparación, informó Reque Zurita.

Este es el segundo incidente registrado durante el 2024 en el sistema del Tren Metropolitano, el primero habiendo ocurrido en la línea verde y este último en la línea roja. Las autoridades de Mi Tren enfatizaron que el tren es una propiedad pública y que los infractores deben resarcir los daños ocasionados.

Reque Zurita hizo un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones al cruzar las vías del tren, subrayando la importancia de la atención y la seguridad en estos cruces para evitar futuros accidentes.