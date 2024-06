La reconciliación de Súmate y la ruptura del MAS marcan la elección del Concejo

En medio de una sesión marcada por gritos y abucheos de comerciantes afines al alcalde Manfred Reyes Villa, el Concejo Municipal de Cochabamba eligió ayer su nueva directiva para la gestión 2024-2025. La bancada del MAS agudizó su división, mientras que Súmate mostró una reconciliación.

La sesión comenzó a las 9:30, Diego Murillo fue elegido como presidente del Concejo; Joel Flores, como vicepresidente por segunda gestión consecutiva, y Claudia Flores, antes alejada de Súmate por conflictos internos, como secretaria concejal.

El nombramiento de Murillo se dio por mayoría de la bancada Súmate, sin la presencia de los concejales del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), quienes se incorporaron después de la elección de la presidencia.

Ruptura y reconciliación

La elección de Joel Flores como vicepresidente, con siete votos a favor y una abstención, agudizó la fractura dentro del MAS. Flores, del ala renovadora, fue mocionado por sí mismo, mientras que Silvia Soliz fue propuesta por su bancada, afín a Evo Morales.

Durante la sesión, grupos de comerciantes emitieron insultos contra los concejales del ala radical del MAS. Silvia Soliz y Escarlet Terrazas denunciaron amedrentamientos. “No sé en qué lugar estamos, cómo es posible que se permita esto”, observó Soliz.

El dirigente del MAS afín a Morales, Franco García, recordó que Joel Flores “es una persona expulsada desde 2017”, pero un amparo constitucional frena el proceso. Flores “no representa al MAS”, añadió. Joel Flores sostuvo que es militante y “sigue siendo del MAS”.

Por otro lado, la elección de Claudia Flores como concejal secretaria marcó una reconciliación dentro de Súmate. Hace un año, ella y la concejala Daniela Cabrera fueron agredidas por simpatizantes del Alcalde tras ser consideradas disidentes del partido. “Mi voto es por el no por las personas que vuelven con sus agresores”, manifestó Soliz. Claudia Flores sostuvo que las críticas son “irrelevantes”.

PUNTOS DE VISTA

“En el pleno se gana con votos, no con caprichos, no con imposiciones, y los concejales del MAS no tienen autoridad moral para criticar”. Joel Flores, Concejal del MAS renovador

“Por el voto mayoritario que tienen actúan de esta manera, obviamente, por decisiones y órdenes únicamente del Alcalde”. Silvia Soliz, Concejal del MAS radical