Playa Ancha rehabilita a 44 drogodependientes; 11 ya egresaron en 2023

El centro para personas con drogodependencia y en situación de calle Playa Ancha, situado en Capinota (Cochabamba), rehabilita actualmente a 44 adolescentes, mientras que otros 11 ya egresaron de su rehabilitación. Las historias de los menores de edad son conmovedoras, pero dicen haber entendido por qué están ahí.

“Llegué al centro porque tenía problemas familiares y consumía alcohol. Tenía 15 años cuando empecé a consumir alcohol y fue la Defensoría (de la Niñez) la que me trajo aquí (…). Nos tratan bien en el centro, comemos cinco veces al día, tenemos un descanso por las tardes, vemos videos de análisis y hacemos grupos temáticos. A mí me gusta más el área psicopedagógica”, cuenta María (nombre ficticio).

“Yo soy del Chapare. No me comportaba bien con mi madre, pero ahora quisiera abrazarla (…). Aquí he aprendido a cocinar, a hacer limpieza, manualidades, a cantar y a trabajar en equipo. Estoy ocho meses en el centro. Extraño a mi familia”, indica Mario.

“Afuera robaba, consumía marihuana y no obedecía a mi familia. He vivido en la calle, pero estoy cambiando”, señala Mauricio.

“Consumía marihuana y papa (pasta base de cocaína) porque trabajaba con drogas. Por una denuncia, llegué aquí. Ya estoy 11 meses, me siento bien y quiero estudiar gastronomía y ser un buen chef”, dice Anthony.

Terapia y atención

El secretario de Desarrollo Humano, Culturas y Turismo de la Gobernación, Carlos Solá, informa que actualmente el centro rehabilita a 44 adolescentes, 14 son mujeres y el resto varones. “El año pasado tuvimos el egreso de ocho adolescentes mujeres y tres varones que se reintegraron a sus familias”, sostiene.

La infraestructura del centro está conformada por cinco bloques y consta de consultorios para medicina general, odontología, psiquiatría y un laboratorio para análisis clínico completamente equipado, que aún no está en funcionamiento.

Además, tiene un gabinete psicológico, un espacio para trabajo social, una sala terapéutica y ambientes para música y juegos. A eso se suman las áreas técnicas: peluquería, maquillaje, corte-confección, artesanía y manualidades, que son parte de la terapia ocupacional.

“En el consultorio médico realizamos curaciones en general, suturas en caso de accidentes que no revisten gravedad y Papanicolau a las jovencitas con el fin de prevenir el cáncer de cuello uterino. El personal de salud está conformado por mi persona (médico general), un odontólogo y un enfermero”, explica Carmen Mamani.

Falta de recursos

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Humano, desde su apertura, que fue en abril de 2022, Playa Ancha funciona con el aporte de la Gobernación, que asciende a un millón de bolivianos para la rehabilitación y reintegración de los adolescentes. Con esos recursos, se paga el salario de 15 funcionarios, entre profesionales y personal de apoyo.

Para poner en marcha la atención y rehabilitación de personas mayores de 18 años se requiere el apoyo de los municipios de Cochabamba, Colcapirhua y Quillacollo.

“Se necesitan 3 millones de bolivianos para habilitar los dos bloques destinados a la rehabilitación de personas adultas. Sólo en la ciudad de Cochabamba se tiene cerca de 200 personas mayores de 18 años en situación de calle y drogodependientes”, reclama Solá.

Además, el Secretario de la Gobernación explica que se requiere que los siete municipios del eje metropolitano firmen el convenio marco y específico para el funcionamiento total de Playa Ancha. Hasta la fecha, sólo firmaron Sacaba, Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe.

“Así como se unificó el presupuesto de los siete municipios y de la Gobernación para la construcción de la infraestructura, los siete municipios deben inyectar recursos para el funcionamiento del centro”, añade.

Actividades

La operadora terapéutica del pabellón mujeres Lourdes Mamani explica que las actividades que se realizan en el centro de lunes a viernes son netamente terapéuticas y los fines de semana son recreativos.

“Tenemos dos etapas: acogida y precomunidad. En la primera, se trabaja la adherencia de las adolescentes al programa. Aquí ellas afrontan las dificultades que tienen y van asumiendo por qué están en el programa. Y en la etapa de comunidad se trabajan las habilidades sociales y la independencia de las menores de edad”, detalla.

Un día normal

Según la responsable de unidad del centro Playa Ancha, Neidi Quispe, el trabajo que se realiza con cada menor de edad cumple dos etapas y tiene una duración de dos años, aproximadamente.

A las 6:30, los adolescentes se levantan y tienden su cama (eso es parte de la terapia), luego desayunan y comienza la terapia ocupacional. Reciben apoyo pedagógico. Luego llega el almuerzo y otra vez la terapia ocupacional (manualidades, capacitaron técnica, costura, peluquería y musicoterapia). A las 22:30 se van a descansar.