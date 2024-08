Tras fallo, la UMSS llama a una elección para 14 cargos con el antiguo estatuto

Las máximas autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) determinaron poner en plena vigencia el antiguo estatuto de 1990 y convocar a las elecciones de autoridades en 14 facultades.

La decisión se da luego de que fueran notificadas con la Sentencia Constitucional No. 0046/2024 y el Auto Constitucional 0066/2024 ECA, que anularon el nuevo estatuto.

El secretario general de la UMSS, Eduardo Lavayen, confirmó ayer que se convocó a elecciones para el 30 de agosto.

Entre los cargos que se elegirán con el estatuto antiguo están: decanos, directores académicos, directores de carreras y delegados a consejos facultativos y de carrera.

Explicó que el proceso electoral se realiza siguiendo los lineamientos del Reglamento Electoral Universitario, la Resolución del Consejo Universitario No. 91/20, de fecha 30 de noviembre de 2020 y en cumplimiento a las resoluciones rectorales Ad Referéndum No. 783/24 y No. 784/24.

El vicerrector Gerardo Carvajal indicó que uno de los requisitos principales son “ser docente titular en ejercicio por lo menos cinco años”.

Lavayen aclaró que se conformó un “Comité Ejecutivo de Coordinación” para encarar las elecciones por la falta quorum del consejo.

Señaló que con estas acciones se busca superar la crisis institucional que generó la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dejó sin efecto el nuevo estatuto.

Mencionó que la decisión fue consensuada con los actores como docentes y estudiantes.

Docentes

Los Tiempos intentó contactarse sin éxito con el secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUD), Marcelo Claros, después de conocer que algunos docentes observaron la convocatoria al claustro electoral.

Estudiantes

Entre tanto, la Federación Universitaria Local (FUL) convocó a todos los centros de estudiantes a una reunión extraordinaria para este martes con el propósito de analizar un único punto: la conformación de los comités electorales facultativos para los comicios.

Entre tanto, el abogado del frente URUS y exdirigente de la UMSS Jarlín Coca anunció que se presentará un recurso de nulidad a las convocatorias, porque no estarían cumpliendo los lineamientos del estatuto vigente.