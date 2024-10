La Intendencia busca adecuar las casetas ilegales para evitar que sean demolidas

La Intendencia Municipal de Cochabamba busca adecuar las 5 mil casetas de dos pisos construidas ilegalmente en 2019 en el mercado La Pampa para evitar que sean demolidas tal como sugieren informes legales.

El intendente Enrique Navia explicó ayer que se sacó la Ley Municipal Nº1505 para regularizar de “forma excepcional” las estructuras a fin de evitar responsabilidades por las irregularidades que se permitieron en anteriores gestiones.

“Las irregularidades que han cometido anteriores autoridades tenemos que solucionar; caso contrario, vamos a tener que demolerlas, eso de acuerdo a los informes. No es que el intendente quiere hacer eso; a nosotros nos dan instrucciones y para evitar responsabilidades tenemos que hacer eso”, remarcó.

Navia dijo que se trabaja en la elaboración de un reglamento que no obliga a los comerciantes a realizar las adecuaciones.

“No es obligatorio, el costo no lo definimos al libre albedrío, sino con un estudio y tasas que están haciendo los de Recaudaciones, y los comerciantes que quieran se acogen y los que no quieren no lo hacen”, aclaró.

El intendente indicó que, si la mayoría de los adjudicatarios no están de acuerdo con la adecuación, no se la hará.

Entre tanto, el dirigente del mercado La Pampa, Ronald Durán, informó que la marcha de los comerciantes prevista para este jueves se suspendió luego de una reunión con el alcalde Manfred Reyes Villa en el que se acordó la socialización de la norma y los avances del reglamento la próxima semana.

Conflicto por sitios

En medio de este contexto, algunos vecinos y comerciantes se disputan espacios en el centro de la ciudad. Uno de los últimos casos provocó una pelea en la calle Francisco Miranda el pasado viernes. El encargado de Sitios Municipales de la Intendencia, Grobert Flores, dijo que el lío data de hace varios años.

La propietaria de un edificio comercial Melvy García cuestionó el asentamiento de un comerciante en un sitio de seis metros cuando su patente es sólo de tres. Mientras que el comerciante Roberto Ramos dijo que su puesto es legal y acusó a los vecinos de sustraer su mercadería.