Arce pide levantar los bloqueos o “ejercerá facultades constitucionales”

El presidente Luis Arce exigió ayer a Evo Morales levantar los puntos de bloqueo para instalar el diálogo, y advirtió que, de no darse las condiciones para una solución al conflicto, ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano sobre “los intereses de una persona”.



“No puede haber ningún diálogo sin levantar los bloqueos y las medidas de presión que están estrangulando la economía de las familias bolivianas, por lo que exigimos el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo para el restablecimiento de la normalidad en nuestro país”, demandó en un mensaje presidencial.



Advirtió que, de “no escuchar este clamoroso pedido del pueblo boliviano”, el Gobierno “elegido democráticamente con más del 55 por ciento de los votos ejercerá sus facultades constitucionales para precautelar el interés del pueblo boliviano”.



Este jueves se cumplen 18 días de bloqueos y los puntos de bloqueo suman 24; los más contundentes son los de Parotani, en Cochabamba, y Mairana, en Santa Cruz.

Ministro Del Castillo



El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que, si hay la necesidad, se solicitará la ayuda de las Fuerzas Armadas (FFAA) para el desbloqueo de caminos.



“Si tenemos la imperiosa necesidad de solicitar el acompañamiento, de requerir el acompañamiento de las FFAA en nuestro país, lo vamos a hacer”, indicó.



Además, la autoridad añadió que no se descarta ninguna posibilidad para recobrar el Estado y “liberar” al departamento de Cochabamba, que se encuentra aislado.

Imponer el orden



El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, sostuvo que Evo Morales y Luis Arce están destruyendo la economía del país: “El MAS es una enfermedad, los bloqueos criminales impulsados y financiados por Evo Morales están profundizando no sólo la crisis económica, sino la escasez de combustible, lo cual repercute gravemente en la economía de todo el país. Exigimos al gobierno de Arce que tome decisiones en la línea de imponer el orden público y los derechos y garantías de los bolivianos”, dijo.



Consultado sobre las determinaciones que debería asumir el presidente Arce para despejar los bloqueos, Urquidi enfatizó en que ésta es una decisión privativa del Presidente. Lo importante es que preserve el interés general de los bolivianos y no el interés partidario o el cálculo político, concluyó.



Por su parte el analista político Marcelo Arequipa sostiene que el nivel de tensión es cada vez mayor, y por ahora no existe un punto de resolución.



“Tenemos a una población que está reclamando al gobierno mayores acciones. Dentro de las posibles salidas, lo que contemplo, por ahora, es la intervención a los bloqueos y poner cierta estabilidad en el país”, puntualiza.



Más que declarar estado de excepción, advierte Arequipa, “ahí hay una ventana de oportunidad, porque ya no es solamente el Gobierno el que está pidiendo esto, sino también los actores sociales y económicos en el país que están demandando que se ponga orden y que se desbloquee. Cualquier medida que se pueda dictar en ese sentido, creo que puede ayudar para resolver los problemas”, concluye.



Para el analista político Paúl Coca, lo principal es que la fuerza pública actúe y se desbloquee las carreteras del país. Lo segundo es que quienes violaron la ley deben ser procesados. Y tercero, un acuerdo de pacificación nacional del país, en el que estén presentes todos los actores nacionales, no solamente los afines al presidente.



“Ya son 18 días de bloqueo, y si hasta estas alturas del conflicto el Presidente no tomó decisiones de despejar y/o mantener expeditas las carreteras, y evitar los bloqueos, no lo hará en estos momentos, ya que este conflicto le sirve como cortina de humo para desviar la atención de los problemas que el país atraviesa, sin intentar resolverlos, enfatiza Coca.

Fabriles piden aplicar la CPE



Los trabajadores fabriles de Bolivia conminaron ayer a las autoridades correspondientes a aplicar la Constitución Política del Estado (CPE) para desbloquear las carreteras y responsabilizaron a Evo Morales de los graves enfrentamientos que se generen entre bolivianos de continuar con los cortes de vías en el país.



“Repudiamos de manera firme y categórica los bloqueos que estrangulan el desarrollo económico del país y la inflación latente que se percibe en todo el territorio boliviano; por tal motivo, los trabajadores fabriles del país conminamos a las autoridades de gobierno a hacer cumplir y respetar la CPE para precautelar la seguridad de toda la población”, señala el pronunciamiento de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia al que se dio lectura en conferencia de prensa.

Transporte exige desbloqueo



El ejecutivo de la Federación Sindical del Autotransporte de Cochabamba, José Orellana, manifestó ayer su rechazo a los bloqueos que ya cumplen 18 días y pidió al Gobierno el “desbloqueo inmediato de las carreteras, que no se sensibilizan por lo que está pasando Cochabamba”.



Reiteró, además, que a los bloqueadores no les interesa la situación de necesidad, y el perjuicio que se está ocasionando a los productores de flores y agrícolas, que, en general, es inmenso. Orellana advirtió que la situación no puede esperar más. “Haciéndonos eco de todas las instituciones, creemos que finalmente, si el Gobierno no asume una acción contundente, esto se puede desbordar y va a ser de responsabilidad, primero, de los bloqueadores, que están buscando enfrentamientos entre bolivianos y cochabambinos. No les vamos a dar el gusto”, enfatizó.

Descartan levantar bloqueos



Los dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba descartaron levantar los bloqueos de carreteras por la festividad de Todos Santos y aseguraron que el Gobierno se encuentra “a días de irse” de la Casa Grande del Pueblo.



Los representantes de esta organización social hicieron una evaluación a la medida de presión en defensa de Morales y en contra los procesos activados en su contra. “En las Seis Federaciones del Trópico, en un análisis determinamos que el bloqueo nacional indefinido no tiene cuarto intermedio, ni en día de Todos Santos”, aseguró la secretaria ejecutiva de la federación Chimoré, Elena Almendras.

Fiscal General del Estado hace un llamado a la paz social

Ante los últimos hechos de violencia registrados en distintas regiones del país, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, hizo un llamado a las instancias llamadas por ley a restablecer el orden social para que retorne la paz al país.



Mariaca informó que el Ministerio Público inició la investigación de los hechos delictivos que se registraron en Santa Cruz, Cochabamba y otros departamentos. Además, anunció que se investigará cualquier delito que se cometa en contra de la ciudadanía.



“Pedimos que la paz social brille. Como Fiscal General del Estado, hacemos ese llamado a estas personas que, sin ningún sentido, están provocando todos estos enfrentamientos en nuestro país y que la gente dedicada a la producción esté siendo perjudicada. Vamos a estar atentos, celosos y vigilantes de todos los procesos que se abran por estos hechos donde hay agresiones contra periodistas y contra personas que simplemente quieren producir en nuestro país, no vamos a tolerar estos hechos y llamamos también, dentro del marco constitucional, a que la Policía Boliviana pueda coadyuvar al trabajo del Ministerio Público y así también a todas las instituciones llamadas por ley para que se restablezca la paz social en nuestro país”, sostuvo Mariaca.