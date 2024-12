Declaratoria busca que el nivel central reubique las casas de zonas inestables

La Alcaldía de Cochabamba busca que el Gobierno nacional se haga cargo de la reubicación y atención de familias asentadas en las zonas con deslizamientos tras la declaratoria de desastre.

El alcalde Manfred Reyes Villa dijo ayer que las viviendas fueron edificadas de manera ilegal en esta zonas de riesgo. Sin embargo, se emitirá todos los informes al nivel para que ellos procedan con los siguiente pasos.

Remarcó que el municipio ya coadyuvó con el estudio geológico para Alto Cochabamba, Ticti Sur y Takoloma e hizo leyes para evitar edificaciones en estos lugares.

“La Alcaldía no tiene recursos para hacer nuevas casas. Además, son asentamientos que no son legales, tenemos zonas rojas en donde no se permite la construcción, ellos saben perfectamente”, indicó.

Declaratoria

El viernes, en la sesión del Concejo Municipal se aprobó la ley que declara desastre en la serranía Ticti Sur, los distritos 6 y 8, donde se ubican Takoloma y Alto Cochabamba.

El presidente del Concejo, Diego Murillo, detalló que son 449 viviendas afectadas y, por lo mismo, buscan articular acciones con la Gobernación y con el Gobierno central para atender a las familias afectadas.

Puntualizó que la ley contempla la prohibición de nuevas construcciones, además de suspender autorizaciones para diferentes trabajos en la zona. Por otro lado, aún hay sectores que aún se oponen a la declaratoria y otros piden socialización.