Gobernación activa plan de emergencia ante posibles inundaciones

El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGRAD), Ramiro López, informó que personal de la Gobernación se encuentra atento ante cualquier eventualidad por inundaciones.

“Como UGR estamos preparados con todo el equipo correspondiente para poder atender cualquier emergencia que se suscite en el departamento de Cochabamba”.

Indicó que se ejecuta el plan de contingencias contra inundaciones desde hace ya varios meses con diferentes acciones. A la fecha tenemos 18 municipios se capacitaron para poder atender estas emergencias.

Por otro lado, señaló también que sostuvieron reuniones con autoridades y técnicos de los municipios para coordinar trabajos de prevención como limpieza de torrenteras y así garantizar el cauce del agua de ríos, cuencas y microcuencas.

“Recomendamos a los municipios realizar actividades estructurales y no estructurales en los cauces de los ríos, las cuencas, microcuencas y torrenteras para garantizar la libre circulación de aguas y así también a la población no botar basura en lugares no autorizados”.

Por su parte, el jefe de la unidad de Cuencas, Sandro Quinteros, informó que a través del centro de monitoreo se hace seguimiento a la crecida de los ríos, principalmente de las cuencas Arque–Tapacarí, Mizque y Taquiña, además del río Rocha.

“Las 21 estaciones meteorológicas que administramos lanzan reportes cada 15 minutos, así podemos monitorear en tiempo real y esta información se procesa e inmediatamente se transmite con los grupos de WhatsApp que se tienen con las UGrs de los municipios y responsables de cuencas”.

Según reportes, hasta este viernes, en las cuencas Mizque y Rocha los caudales de agua están moderados, en cuanto a precipitaciones fluviales. Se recomendó a la población no realizar actividades recreativas cerca o al borde de los ríos.