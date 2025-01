Convierten 10 toneladas de hoja de coca en compostaje en una planta de Tiquipaya

La Alcaldía de Tiquipaya transforma 10 toneladas de hoja de coca residual decomisada en abono orgánico en su planta de compostaje.

El proceso se concretó tras la firma de un convenio con el Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).

El alcalde Juan Pahuasi dijo que la hoja fue mezclada con residuos orgánicos que se recoge de forma diferenciada en los barrios del municipio.

“Estamos transformando 10 toneladas de hoja de coca en descomposición en abono con nuestra planta de compostaje, empezamos con cinco y ahora nos están entregando el resto”, afirmó.

Pahuasi mencionó que el abono que se elabora se usa en las áreas verdes de los distritos y también se vende en las ferias a los productores.

Mencionó que una de las bondades del abono orgánico es que devuelve los nutrientes a la tierra para mejorar el rendimiento de la producción.

Por su parte, el responsable regional de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin, Anghelo Ustáriz, detalló que la hoja de coca entregada para su transformación procede de decomisos realizados por no cumplir las normas y no es apta para el acullico porque no cumple con las condiciones mínimas.