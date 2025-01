Más 50 familias están en medio del agua; Sacaba pide un puente

Unas 50 familias sufren permanentes inundaciones desde hace dos semanas en la OTB Nuevo Amanecer, en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba. Según los vecinos, debido a que no existe un desfogue sus casas se hallan en medio del agua.

Además, los afectados indicaron que cada vez que llueve el nivel de agua acumulado en sus domicilios va subiendo. Algunas de las casas se hallan en medio de una especie de laguna que se formó a causa de las intensas lluvias.

“Desde hace más de una semana estamos viviendo en medio del agua, no se puede sacar, porque no hay dónde desfogar. Además, no tengo dónde ir a vivir, tengo dos niños, necesitamos que nos ayuden”, suplicó una madre.

Para evitar el deterioro de sus muebles y electrodomésticos, los afectados se vieron obligados a ponerlos encima de ladrillos.

El alcalde de Quillacollo, Héctor Cartagena, visitó el martes pasado la zona afectada junto a un equipo técnico para realizar una evaluación de los trabajos de limpieza de canales y el bombeo del agua acumulada.

En el municipio de Sacaba, las dos víctimas de la crecida del caudal del río Tuscapujio; Jennifer, de 22 años, y Melany, de 16, fueron sepultadas en el Cementerio General.

El alcalde Pedro Gutiérrez señaló que en 2021 elaboraron proyectos para la construcción de tres puentes, uno sobre Tuscapujio, pero el crédito no fue aprobado en la Asamblea Plurinacional.

Finalmente, la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Gobernación anunció que existe una alerta Naranja hasta el 2 de febrero por lluvias y crecidas de ríos en el departamento.