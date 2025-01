Mosquito Culex prolifera por las lluvias y el Sedes asegura que no trasmite dengue

El mosquito común, también conocido como Culex, prolifera en Cochabamba por las lluvias y la humedad, pero no transmite el dengue, según el Servicio Departamental de Salud (Sedes).

“Hay que diferenciar, no es el Aedes aegypti (transmisores del dengue) que está proliferando; es el Culex. Estamos en constante vigilancia, pero sí son molestosos. Recomendamos realizar el mantenimiento de jardines”, explicó el jefe de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo.

En los últimos días, varios vecinos alertaron de la proliferación de mosquitos, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde existe el crecimiento de matorrales y vegetación. Castillo pidió a la población usar ropa de manga larga y repelente para evitar picaduras.

La fumigación no es una opción. El epidemiólogo explicó que el químico no sólo afectaría al mosquito, sino también a varios insectos que forman parte del ecosistema.

Dengue

La pasada semana no se registraron casos autóctonos de dengue. Según el informe epidemiológico, hubo 26 sospechosos y se registró un caso importado proveniente de Pando, con el cual suman cuatro pacientes enfermos, los dos restantes vienen de Beni, uno de Santa Cruz.

El jefe de Epidemiología dijo que para evitar la enfermedad es necesario la destrucción de los criaderos, tirar todo recipiente de agua acumulada, ya sea baldes, llantas u otros, en donde el insecto deposita sus huevos.

Por otro lado, aclaró que la población no puede pedir pruebas de dengue sin una referencia médica, caso contrario no alcanzarían las pruebas. “El síndrome febril puede ser ocasionada por diferentes circunstancias, no sólo por el dengue, sino por otras patologías”, aclaró.

Otras patologías

En este contexto, la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA) comenzó ayer la fumigación en unidades educativas en la ciudad de Cochabamba de acuerdo a un cronograma.

El gerente de EMSA, Franz Knaudt, comentó que se tiene previsto intervenir como medida preventiva en aproximadamente 32 establecimientos se encuentran dentro del cronograma que se prevé concluir hasta el fin de semana, antes del inicio de las actividades escolares, que será el próximo lunes 3 de febrero.

Casos de Covid-19 están controlados

El Sedes informó que la semana pasada se registraron 115 casos de Covid-19, gran parte son de Cercado. El jefe de Epidemiología, Rubén Castillo, dijo que la semana anterior fueron 112. Sin embargo, aseguró que la enfermedad “está controlada”.

Respecto al retorno a las actividades en unidades educativas, Castillo aclaró que se reúnen con autoridades de la Dirección Departamental de Educación (DDE) para determinar medidas.