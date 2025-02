Venta de mascotas: La Alcaldía rescata y retira venta ambulante

En cumplimiento de la Ley Municipal 1147/2022 de Tenencia, Protección y Bienestar Animal, personal de Zoonosis en coordinación con la Policía Forestal Medio Ambiental (Pofoma), Dirección de Medio Ambiente, Intendencia Municipal y Seguridad Ciudadana realizó un operativo de control a la venta de mascotas en el mercado La Pampa.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio manifestó que pese a las recomendaciones que se brindan a los comerciantes aún se evidencia que las mascotas no cuentan con las vacunas correspondientes, además no se les brinda las condiciones adecuadas.

“No solo hemos hecho la labor rutinaria, sino también el levantamiento completo de toda la venta ambulante de animales con más de 80 personeros entre todas las dependencias (…) esta labor se realizará durante todo el año para evitar el ingreso de mascotas y poder ir claudicando este tema, porque la venta en vía pública vulnera los derechos y necesidades de los animales”, expresó Prudencio.

Durante el operativo y con el aporte de la Intendencia Municipal se ha emitido notificaciones a los comerciantes, se retiró a quienes se encontraban en plena vía pública y se verificó licencias de funcionamientos a las casetas instaladas en el mercado La Pampa.

“Recomiendo a la población que no compren animales en la vía pública, porque no hay ningún tipo de seguimiento zoosanitario, no solo por temas de rabia, porque hemos visto a ovinos y aves siendo comercializados (…) este tipo de actividades tienen que ir cesando por parte de la contribución de la ciudadanía, adopte no compre y si compra que sea de un establecimiento legal”, finalizó Prudencio.