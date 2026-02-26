Corso de Corsos generó un movimiento de Bs 80 millones en la ciudad

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 26/02/2026 a las 13h44
El Corso de Corsos se consolidó como uno de los principales motores económicos del municipio al generar un movimiento de entre 60 y 80 millones de bolivianos con la llegada de unos 175 mil visitantes del interior y exterior del país, según un reporte de la Alcaldía de Cochabamba.

El secretario municipal de Cultura, Roberto Araníbar, informó ayer que estas cifras corresponden únicamente al evento central del Carnaval y destacó que la afluencia de visitantes que ha ido en aumento en comparación con gestiones anteriores posicionando al Carnaval de la Concordia como un referente nacional.

Araníbar señaló que, tomando en cuenta toda la temporada carnavalera, que incluye actividades previas y posteriores al Corso de Corsos, el movimiento económico superará los 110 a 120 millones de bolivianos reflejando el impacto del Carnaval en la economía local.

El director de Cultura, Edson Ontiveros, indicó que el Corso de Corsos movilizó a 43.832 participantes directos, entre músicos, comparsas, unidades militares y fraternidades, lo que demandó un gran despliegue logístico significativo. Además, afirmó que para el desarrollo de la entrada se contó con más de 1.200 funcionarios municipales, además del apoyo de distintas unidades.

Ontiveros dijo que este año se logró reducir el tiempo de duración del desfile en comparación con versiones pasadas. Sin embargo, reconoció que persisten desafíos relacionados al consumo excesivo de bebidas alcohólicas y el comportamiento de algunos espectadores.

Las autoridades municipales anunciaron que se realizarán evaluaciones internas y coordinaciones con el Concejo Municipal para fortalecer la normativa y mejorar los controles.

Corso del sur

El 1 de marzo se realiza la
cacharpaya o despedida en el  Distrito 7 en el 
Carnaval de Antaño  yCorso de la zona sur.  El 8 de marzo se realizará el Carnaval del Pueblito.

 

