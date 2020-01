Auditan proyecto de venta de energía eléctrica a Argentina

El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, señaló ayer que encargó una auditoría en tres niveles al proyecto de exportación de energía a Argentina, debido a que se hallaron varias irregularidades.

Informó que hace 15 días encargó la realización de una auditoría financiera, técnica y legal para determinar si el proyecto es viable y de beneficio para el país o si, por el contrario, no es rentable.

“Ese fue uno de los falsos proyectos que nos quiso vender el anterior Gobierno (del MAS) y hacernos creer que íbamos a ser un país que exportaría energía. Nosotros hace un mes atrás, visitamos a la empresa encargada de llevar adelante este proyecto; y allá descubrimos que todo esto era una mentira y era una falacia, resulta de que el proyecto aún no está terminado, pero lo más importante es que la concepción del proyecto en términos financieros nunca estuvo bien hecha”, aseveró Guzmán.

La autoridad explicó a los periodistas que el proyecto para construir una línea de transmisión eléctrica hacia Argentina no fue presupuestado correctamente, ya que se calculó un costo inicial de $us 25 millones, pero se evidenció que para terminar su tendido, dentro y fuera del país, se requiere otros $us 10 millones.

No obstante, las complicaciones no terminan ahí. Como no se cuenta con un contrato que estipule los costos y volúmenes de venta de energía eléctrica a Argentina, una vez se concluya con el tendido

Bolivia deberá competir con proveedoras del vecino país para adjudicarse el servicio.

De acuerdo con la última información que brindó el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el proyecto de venta de energía eléctrica a Argentina debía concluir en noviembre de 2019 y los primeros envíos debían ser a finales de ese año, pero no se tuvo mayor información al respecto.

Negociación con Brasil

La autoridad gubernamental indicó que a diferencia de la situación con Argentina, ya se han iniciado negociaciones con autoridades de Brasil sobre proyectos de exportación de energía eléctrica a ese mercado.

Guzmán informó que se envió una comisión a Brasil para comenzar con la negociación.

