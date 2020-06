Empresarios reportan pérdida de Bs 1.200 millones en 70 días de cuarentena

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) informó esta mañana que el departamento de Cochabamba percibió una pérdida de más 1.200 millones de bolivianos en más de 70 días de cuarentena y recomendó reforzar las actitudes sanitarias para evitar la propagación del Covid-19 y poder recuperar las capacidades productivas que permitan el retorno gradual y responsable a las actividades económicas laborales.

“La salud también se contagia. Podemos contagiar la salud con orden, respeto, prudencia y compromiso de la gente. Se viene un desafío muy importante para toda la población y el sector productivo”, aseguró el presidente de la FEPC, Javier Bellott.

Además, Bellott expresó la necesidad de los sectores productivos como el transporte, los comerciantes y pequeños productores de retornar a las actividades labores. Sin embargo, pidió a los sectores del aparto productivo y población en general utilizar barbijo en todo momento, mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros y lavarse las manos con agua y jabón.

“Lo peor que puede suceder es que la economía se enferme. Si durante todo este tiempo hemos hecho todo tipo de sacrificios, no echemos a perder la oportunidad de recuperar las fuentes de ingreso de nuestras familias, para necesitamos compromiso y conciencia de la gente”, añadió.

Por otra parte, el presidente de la FEPC sugirió que horario de ingreso sea de manera escalonada para evitar aglomeraciones entre los trabajadores. De 05:00 a 07:00 a.m. los sectores de construcción y minería; de 07:00 a 08:30 a.m. el sector industrial; y de 08:30 a 09:30 a.m. el sector de comercio y servicios.

Afectación económica

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, informó que el departamento de Cochabamba percibió una afectación económica de más de 1.200 millones de bolivianos en los más de 70 días de cuarentena total y emergencia sanitaria, establecida por el Gobierno central como medida preventiva para evitar la propagación del COVID – 19.

Además, expresó que la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del 2020 es de -2,20 por ciento. El primer trimestre fue de 0,55 por ciento, muy por debajo de los 2,63 por ciento del último trimestre del 2019.

La cifra fue elaborada por la Dirección Económica de la FEPC, en base a una proyección del Producto Interno Bruto (PIB) diario de Cochabamba a 2020, tomando en cuenta que solo el 20 por ciento de las actividades económicas del departamento trabajaron durante este lapso de tiempo.

“Más del 50 por ciento de las empresas no tienen liquidez y muchas de ellas se plantearon despedir a sus trabajadores”, indicó Bellott, en base a una encuesta de impacto y percepción de las empresas afiliadas a la FEPC.