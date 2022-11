ASFI instruye a bancos atender las solicitudes de reprogramación de créditos

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) instruyó a las entidades de intermediación financiera atender y analizar las solicitudes de reprogramación de créditos de los presta-tarios cuya actividad económica hubiera sido afectada por la coyuntura que vive el país.



Al respecto, el economista Germán Molina afirmó que la medida beneficiará algunos prestatarios, pero afectará a las entidades financieras y posiblemente a los ahorristas. Además, dijo que esta medida va en contrasentido con la reconstrucción económica que describió el presidente Luis Arce en su discurso el pasado 8 de noviembre.



Según la ASFI, para dar curso a la reprogramación de créditos, las entidades financieras deben realizar una evaluación individual de la situación y afectación particular de cada caso, “considerando la nueva capacidad de pago y perspectivas futuras del nivel de ingresos a ser percibidos por el deudor”.



“Asimismo, la atención de las solicitudes de reprogramación puede contemplar la inclusión de periodos de gracia y otros aspectos necesarios que faciliten las condiciones, así como mejorar la accesibilidad a soluciones ajustadas a las características del crédito y la situación particular de cada prestatario”, indicó la ASFI.



Además, señaló que la reprogramación bajo estos términos “no implica el cambio de la calificación del deudor a una categoría de mayor riesgo de forma automática ni el cambio de su estado”.



Al respecto, Molina afirmó que la medida generará cierto alivio en las personas que fueron afec-tadas por los conflictos que vive el país, puesto que podrán posponer el pago de sus créditos sin que cambie su calificación. Sin embargo, dijo que las entidades financieras sentirán el perjuicio de la medida.



“Los perdedores son dos. En primer lugar, serán los bancos porque no van a contar con los recursos porque al recuperar estos préstamos los vuelven a prestar y con el cobro de los intereses pagan a los que son ahorristas. Y de alguna manera indirecta también podrían ser afectados los que han depositado sus recursos”, explicó.



Asimismo, señaló que esta medida va en contrasentido con el mensaje presidencial del pasado 8 de noviembre, donde Luis Arce habló de reconstrucción económica, baja tasa de inflación y crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB).