Fassil deja de existir: usuarios retirarán dinero desde el 22 de mayo en otro banco

Al ser sometido a un proceso de intervención a raíz de una serie de irregularidades e incumplimientos, el Banco Fassil dejó de existir como entidad financiera, de modo que los depósitos y créditos de sus usuarios pasarán a otros bancos en un proceso que se extenderá hasta el 22 de mayo.

A partir de esa fecha, los ahorristas podrán retirar su dinero, que ya será administrado por otra entidad financiera.

El director de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra, informó que se dispuso la intervención del Banco Fassil tras verificar que éste incurrió en una causal de intervención al incumplir el pago de obligaciones contraídas con sus clientes.

Yujra explicó que, para proteger los ahorros de los usuarios de la entidad intervenida, se aplicará el procedimiento de solución, que consiste en invitar a otros bancos a adjudicarse una parte de los depósitos y créditos del Fassil.

“Es la primera vez en la historia de Bolivia que el tamaño de un banco no permite que un solo banco pueda adjudicarse todos estos depósitos: el banco es grande y, por lo tanto, va a ser sometido ahora a una invitación a todas las entidades financieras”, explicó el funcionario.

Se llevará a cabo una compulsa en la que participarán las entidades financieras interesadas en absorber una parte de los depósitos y créditos del Banco Fassil. El 12 de mayo se conocerá a las entidades ganadoras.

Según Yujra, desde el 12 de mayo se llevará a cabo un proceso de migración de datos desde el Banco Fassil hacia las entidades adjudicatarias en un plazo de al menos 10 días. Es por ello que a partir del 22 de mayo los ahorristas podrán disponer de su dinero, pero ya en otra entidad ajena al Banco Fassil.

“El ahorrista quedará en libertad si quiere retirar sus fondos o los quiere mantener en el sistema financiero”, dijo el director de la ASFI.

Fassil dejó de existir

Yujra informó que “el Banco Fassil ha dejado de existir como entidad bancaria”, puesto que desde ayer tomó la figura de Banco en Intervención. El interventor, Carlos Colodro, posesionado ayer, se hará cargo de llevar adelante el proceso de solución “en el tiempo que fuera posible razonable”.

Según Yujra, el propósito de Colodro es concluir el proceso “hasta el cierre total de la entidad intervenida”.

Por parte, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que la intervención del Banco Fassil no implica que la quiera de éste, puesto que la medida busca soluciones a corto plazo con las que se garantizan las devoluciones de los ahorros con el patrimonio que tiene la entidad financiera.

“La quiebra implica que ya no hay activos, ya no hay patrimonio, no hay dónde podemos utilizar algún tipo de activo para responder las obligaciones que se tiene con los ahorristas. En este caso, este banco tiene activos, tiene patrimonio y, en todo caso, hay que buscar la manera de que otros bancos que en este momento tienen salud financiera se hagan cargo de este problema”, dijo el ministro.

Retiro de Funcionarios

Colodro informó que los gerentes, directores y ejecutivos del Banco Fassil fueron cesados de sus funciones a partir de la intervención de la entidad. Los trabajadores, que suman un total de 4.500 a nivel nacional, también serán retirados, pero de manera paulatina con todos sus beneficios sociales.