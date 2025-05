Intensifican búsqueda de la madre de Demian, el niño que fue hallado muerto en La Paz

Envuelto en aguayos y con signos de violencia, así fue encontrado Demian, un niño de 10 años, en un domicilio ubicado en la zona La Portada, en la ciudad de La Paz. Según la Policía, su padre, Deyvid Q. P., confesó el crimen antes de darse a la fuga. Las autoridades aún buscan a la madre del menor, Virginia, quien se encuentra desaparecida. Presumen que también fue víctima del mismo sujeto.

Con antecedentes de violencia

Desde su casa en la zona Ballivián en El Alto, la familia de Virginia clama justicia. Ellos afirman que Virginia ya sufría agresiones constantes por parte de su expareja desde hace muchos años. "A mi sobrino lo mataron y también a mi hermana. Es su expareja. Deyvid era una persona agresiva desde antes. Ellos convivieron y, durante ese tiempo, siempre maltrataba a mi hermana", declaró la hermana de Virginia. Debido a la violencia que sufría por parte de su pareja, ella tomó la decisión de separarse.

Virginia conoció a Deyvid desde la etapa escolar, y aunque formalizaron su relación, desde el inicio mostraba una tendencia violenta. "Mi hermana se conoció con él en el colegio, enamoraron, pero, desde que nos lo presentó, no queríamos que esté con él porque era agresivo. Mi hermana llegaba con el ojo verde, se peleaba, trataba de esconderlo, decía que no le había hecho nada", recuerda.

Durante muchos años convivieron, incluso viajaron a Argentina por motivos laborales, donde también sufrió agresiones. Según su familia, ella vivía amenazada; el padre amenazaba a Virginia con llevarse a su hijo. "También le pegaba allá (Argentina)", subrayó la madre de Virginia.

Ella vivía con miedo

La familia intentó presentar una denuncia ante la Policía por actos de violencia, que incluyeron amenazas directas y hechos como lanzar piedras a la casa de la madre de Virginia. La madre intentó formalizar una denuncia, pero fue rechazada porque Virginia no quiso firmarla, temiendo que le arrebataran la custodia del niño.

"'Yo me lo voy a llevar del colegio si me denuncias eso', le decía ese hombre. Ella no quería perder a su hijo. Mi hermana lo adoraba. En una ocasión nos dijo: 'Por favor, ya no se metan, no quiero perder a mi hijo'", contó Edwin, hermano de Virginia.

La familia de Virginia presume que Deyvid cometió el crimen como una forma de venganza. Señalan que Virginia lo denunció por el incumplimiento del pago de la pensión de manutención, lo que incluso llevó a que él fuera recluido en la cárcel de San Pedro. "Lo hizo por venganza y por no pagar la manutención", dijo un familiar presente en el velorio.

Este martes, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, coronel Gabriel Neme, informó que el padre biológico de Demian habría confesado el crimen a sus propios padres antes de darse a la fuga.

"El progenitor sería, con probabilidad, el autor de este lamentable suceso, a partir de las declaraciones que habría vertido a los abuelos del menor", indicó Neme. "Les manifestó que ya no tendría más problemas a partir del 25 de mayo", agregó, subrayando que esa fue la última vez que el sujeto fue visto por su familia.

La familia de Virginia pide justicia. Siguen buscando a la madre de Demian y esperan que las autoridades den con el paradero del confeso asesino. "Queremos justicia. Que aparezca este asesino y que encuentren a mi hermana", dice Edwin.

Un listón blanco se encuentra en la puerta de la casa donde velan a Demian. Unas 10 personas lloran la pérdida del menor y afirman que no descansaran hasta encontrar con vida a Virginia. "¿Dónde está mi hija? No voy a descansar hasta encontrarla", dijo la madre de Virginia, en el Día de la Madre.