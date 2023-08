Bolivia: consumo de gas sube 10% y alertan escasez a futuro ante caída de producción

El consumo de gas natural de Bolivia aumentó en 10 por ciento durante el primer semestre de este año en relación a similar periodo de 2022. Este incremento permitió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) facturar un monto de 101 millones de dólares.



Sin embargo, analistas en hidrocarburos consideran que este incremento refleja el crecimiento de la demanda interna para la generación de electricidad en termoeléctricas y que, ante la caída de la producción, es posible que a mediano plazo el país tenga que importar una parte del gas que requiere el mercado interno.



Según YPFB, los volúmenes comercializados en el mercado interno permitieron cubrir la demanda de los sectores de generación térmica para los sistemas eléctricos, residencial, comercial, industrial, transporte vehicular, consumidores directos, las plantas de separación de líquidos, el complejo petroquímico de Amoniaco y Urea, GNL y otros.



Sin embargo, el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, afirmó que el mercado interno reporta un constante crecimiento desde el año 2007.



“Si el mercado interno sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo y la producción sigue cayendo al ritmo que lo está haciendo, vamos a llegar a un momento crítico en el que no vamos a tener el suficiente gas para abastecer todo el mercado interno”, explicó Velásquez.



Agregó que, en ese escenario, y a mediano y largo plazo, Bolivia tendrá la necesidad de importar por lo menos una porción del gas natural que consume.



Por su parte, el analista en hidrocarburos Álvaro Ríos afirmó que el principal demandante de gas natural en el mercado interno son las plantas termoeléctricas, pues el consumo en los domicilios y los vehículos no tienen un considerable impacto.



Según el analista, las industrias deben ir disminuyendo su demanda de gas natural, dado que está prohibida la autogeneración eléctrica tras una medida adoptada por el Gobierno el año pasado.



Según datos de YPFB, publicados por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Santa Cruz, la producción de gas natural en Bolivia alcanzó un promedio de 35,83 millones de metros cúbicos día (MMm3d) durante el mes de junio de 2023.



De ese volumen, el mercado interno acapara el 37 por ciento, con una demanda de 13,67 MMm3d. El mercado argentino cubre el 26 por ciento, con 8,50 MMm3d. Los envíos a Brasil representan el 37 por ciento de la producción, con 13,64 MMm3d.



Por su parte, el analista en hidrocarburos José Padilla afirmó que el perfil del sector hidrocarburos es preocupante porque no hay incentivos a la inversión privada, de modo que no se pude incrementar las reservas.



“El país necesita entre 10.000 y 8.500 millones de dólares para reactivar la parte de hidrocarburos y esa billetera no la tiene YPFB”, explicó Padilla.