YPFB Aviación S.A. proyecta ventas récord de combustibles de aviación para 2024

Las ventas programadas por YPFB Aviación S.A. para este año superarán los 217,5 millones de litros de combustibles de aviación, informó este lunes el gerente general de la empresa filial de la estatal petrolera, Félix Cruz. Este volumen permitirá satisfacer la demanda del mercado aeronáutico en Bolivia, asegurando el abastecimiento tanto para operadores nacionales como internacionales.

"En este año, pretendemos comercializar 217,5 millones de litros de Jet Fuel y AV Gas a las diferentes aeronaves que circulan en nuestro país, de modo que se pueda atender con holgura la demanda de los operadores aéreos", destacó Cruz en un boletín.

El suministro de combustibles de aviación está garantizado en el país gracias a las operaciones de las 15 aeroplantas de YPFB Aviación S.A., que abastecen a los principales aeropuertos del territorio nacional bajo estrictos controles de calidad y seguridad.

Proyecciones financieras

Para esta gestión, se estiman ingresos de $us 128 millones por la venta de combustibles de aviación, mientras que los costos de venta se proyectan en $us 119,03 millones, lo que generará una utilidad bruta de $us 8,97 millones. Estos datos reflejan una operación sólida y rentable para la empresa.

YPFB Aviación S.A. ha presupuestado $us 3,2 millones para diversos proyectos este año, destinados a garantizar la continuidad operativa, el equipamiento de refuellers, y el fortalecimiento y adecuación de plantas, así como su expansión y crecimiento.

"Estos equipos son esenciales para nuestras operaciones, pues con ello garantizaremos la operación continua y la disponibilidad de equipos para el suministro de Jet Fuel y AV Gas en las diferentes aeroplantas del país", añadió Cruz.

Historia y evolución

YPFB Aviación S.A. nació el 1 de mayo de 2009, como resultado de la nacionalización del paquete accionario de la empresa Air BP Bolivia S.A. ABBSA, filial de British Petroleum en Bolivia, mediante el Decreto Supremo N° 0111. Desde entonces, ha jugado un papel crucial en el abastecimiento de combustibles de aviación en el país.

Esta expansión y la gestión eficiente de recursos destacan el compromiso de YPFB Aviación S.A. con el desarrollo del sector aeronáutico boliviano, asegurando un futuro prometedor para la industria.