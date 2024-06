Camioneros afirman que no los invitaron a la reunión con Arce

Dirigentes movilizados del transporte pesado informaron que hasta ayer el Gobierno no los invitó a las reuniones programadas con el presidente Luis Arce para este fin de semana, por lo que el bloqueo indefinido desde el próximo lunes se mantiene en pie.

“Como presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Nacional e Internacional, no (me) han hecho llegar una invitación hasta el momento. La acciones desde el 17 de junio no las definí yo, sino las bases”, afirmó Héctor Mercado.

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que el dirigente fue invitado, pero rechazó el encuentro. Mercado declaró que quizás el funcionario se refería a las mesas técnicas, pero no a la reunión con Arce.