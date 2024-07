Ministro de Defensa pide no "estigmatizar" a las FFAA por el fallido intento de Golpe de Estado

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, pidió no "estigmatizar" a las Fuerzas Armadas por el fallido intento de Golpe de Estado ocurrido hace 10 días y afirmó que la gran mayoría de los militares "se mantuvieron firmes, fieles y leales a la Constitución, a la democracia y a la voluntad del pueblo".



"No sería justo ni correcto estigmatizar ni ofender a nuestras Fuerzas Armadas, tal como algunas voces, que con intereses políticos lanzan discursos irresponsables que dañan la dignidad y el honor de nuestra institución castrense", afirmó Novillo durante la celebración de los 71 años de la fundación del Politécnico Militar de Aeronáutica "José Max Ardiles Monroy", según reporte de Unitel.



La autoridad, en ese sentido, afirmó que la mayoría de los militares se mantuvieron "leales a la Constitución" y afirmó que la población "sabrá valorar la conducta noble de los militares que son parte del pueblo".



"La gran mayoría de nuestro mando de oficiales y soldados se mantuvieron firmes, fieles y leales a la Constitución, a la democracia y a la voluntad del pueblo y su Gobierno legalmente constituido y a los valores y principios que guían y orientan la conducta de un militar de honor", afirmó.



En esa línea, Novillo ponderó el espíritu "patriota" de los uniformados y su "labor comprometida en defensa de la democracia y la voluntad del pueblo boliviano".



"Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido", afirmó.



En esa línea y en presencia del Mando Militar, el Ministro de Defensa se dirigió a los estudiantes de las Fuerzas Armadas y les dijo que "desde el inicio de su formación militar deben comprender con meridiana claridad y con absoluta convicción que el militar está subordinado a la Constitución Política del Estado y a la democracia y no al revés".



El 26 de junio el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga lideró un movimiento militar irregular en Plaza Murillo, que fue catalogado como un intento de Golpe de Estado por parte del Gobierno.



De hecho, ese día Zúñiga habló de que el Ejército buscaba "recuperar la patria" y hasta adelantó que conformaría un nuevo gabinete. Además, también entró por la fuerza a Palacio Quemado y tuvo un "careo" con el presidente del Estado, Luis Arce.



No obstante, la llamada "intentona golpista" fue frenada y neutralizada tras la posesión de un nuevo Alto Mando Militar.



Hasta el momento, son al menos 30 las personas investigadas y 11 con detención preventiva, entre ellas Zúñiga y otros comandantes militares.