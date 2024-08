Con soluciones financieras y el primer bono de género, BancoSol fortalece negocios bolivianos

“De a poquito empecé y con lo primero que me he prestado compré mesitas y sillas. También me he hecho hacer pisito de losa. A medida que la gente venía, campito me faltaba, así que pedí otro crédito con lo que aumenté sillas y mesas. Después, para tinglado también saqué y el último fue para agrandar más mi negocio. Ocho veces ya saqué crédito con el banco”.

Esa es la historia de Arminda Rioja, dueña del restaurante “Doña Arminda” en Cochabamba, quien, con mucho trabajo y dedicación sacó adelante su negocio. Esta emprendedora ahora mira con optimismo el futuro y, de la mano de su hijo que actualmente estudia gastronomía, planea abrir más sucursales e incluso un salón de eventos.

Como Doña Arminda, son miles de emprendedores y emprendedoras que atiende BancoSol con créditos simples, ágiles y a la medida de sus necesidades para capital de inversión y/o de operación, además de otros servicios financieros para hacer crecer sus ventas, entre ellos, la aplicación digital altoke para cobros con QR desarrollada en el banco.

Al 30 de junio de 2024 BancoSol ha destinado 2.458 millones de dólares en créditos para promover negocios de 371.695 clientes en todo el país, con un crédito promedio desembolsado de 7.256 dólares; del total de clientes, el 45 por ciento son mujeres.

BancoSol ha apostado firmemente por el empoderamiento económico de las mujeres. Tras la colocación de los “Bonos Sociales Avanza Mujer BancoSol 1” en junio por 205,8 millones de bolivianos, los recursos s permitirán ampliar el financiamiento a 4.500 negocios liderados y/o propiedad por mujeres.

Una iniciativa que fortalece el modelo bancario inteligente en género “Avanza Mujer”, que cuenta con una oferta integral: soluciones financieras, con créditos acordes a las necesidades y capacidades de las mujeres, así como productos de ahorro y seguros; y servicios de valor agregado para fortalecer el desarrollo y crecimiento de los negocios con herramientas, programas y recursos gratuitos que las ayudan a crecer como empresarias y potenciar sus actividades a través del desarrollo de capacidades y habilidades financieras y de negocios, como la herramienta Cuentas Claras, Ovante, el programa CapacitaRSE Mujer, el Track de Mujeres y el Speed Networking, entre otros.

A junio de 2024, BancoSol ha entregado 1.070 millones de dólares en créditos a 167.385 emprendedoras, lo que representa el 43,5% de la cartera total del banco. Desde el lanzamiento de Avanza Mujer en octubre de 2023, ha cerrado la brecha de género de su cartera en 0,40% y espera seguir avanzando hasta conseguir la paridad.