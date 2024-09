Comienza la marcha de la COB por la "defensa de la democracia y la economía"

Sectores afines al arcismo, liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron este martes la "Marcha en Defensa de la Democracia y la Economía".

La concentración se inició cerca de las 08:00, en el Coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde ahí se dirigen hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

Si bien definida antes, la marcha transcurre en un contexto marcado por la irrupción de dirigentes evistas en la sede de la COB, la tarde del lunes, quienes denunciaron que el Gobierno y el secretario ejecutivo de la organización, Juan Carlos Huarachi, intentan “un golpe de Estado” con la toma de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el dirigente, al denunciar la toma del edificio de la COB, dijo que esa acción implica un “golpe sindical”.

Sobre la movilización de este martes, Huarachi adelantó queconcluirá con una “toma” del edificio legislativo. “No vamos a parar, la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea y si no quieren legislar que asuman sus suplentes. Y si sus suplentes no quieren, vamos a plantear cierre del parlamento. No provoquen”, advirtió.

La marcha fue asumida en un ampliado el 4 de septiembre. El secretario ejecutivo de la COB anticipó que sería una gran movilización y que demandarían la aprobación de más $us 1.000 millones en créditos estancados en su tratamiento legislativo. Además, reclamó la consideración de “leyes sociales”, como la modificación de la Ley de Pensiones.

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Lucio Quispe, indicó que esta organización defenderá la democracia y la Constitución, además exigirá a la Asamblea Legislativa que apruebe los créditos externos.