Gobierno asegura que hay dinero suficiente para las elecciones

Pese a que la Asamblea Legislativa no aprobó el crédito por 100 millones de dólares de la Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional (Jica, por sus siglas en inglés), los recursos para la organización de las elecciones generales y el voto de los bolivianos en el exterior están garantizados, aseguró el Gobierno.

Los ministros de Economía, Marcelo Montenegro; y de Planificación, Sergio Cusicanqui, brindaron una conferencia de prensa conjunta donde cuestionaron que algunos legisladores le hayan “dado la espalda” al país al rechazar el proyecto de ley.

Por ello, Montenegro recordó que se aprobó el presupuesto de 310 millones de bolivianos para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lleve a buen fin el proceso electoral previsto para agosto.

“El Gobierno del presidente Luis Arce va a seguir gestionando y agotando todos los recursos legales y los recursos que estén en el marco de nuestra Constitución para seguir solicitando estos créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no vamos a desistir de aquello, por lo tanto, no hay ningún riesgo de que los recursos para la ejecución de las elecciones en el exterior no se lleven a cabo”, aseguró.

Parte del dinero del Convenio de Préstamo para el Programa de Apoyo de Emergencia para Respuesta al tema Covid-19, que es una reposición a los gastos que se hicieron de la lucha contra la pandemia, iba a ser destinado para las actividades que requiera el TSE para las elecciones y la atención por las inundaciones.

Sin embargo, la madrugada de este miércoles, el pleno del Legislativo rechazó el proyecto de ley debido a que solamente recibió el apoyo de 69 votos, durante la votación en su estación en grande.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo que la no aprobación del crédito millonario puso al país en una situación “muy compleja” principalmente con el organismo financiador de Jica.

“Tenemos que ver las acciones todavía que se pueden realizar en la Asamblea a través de nuestros legisladores y una vez que tengamos esas definiciones ya tendríamos que sentarnos a hablar con el financiador, pero claramente en caso de mantenerse esta situación sería muy complejo”, afirmó.