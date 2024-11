Reservas Internacionales alcanzan a $us 2.066 millones a octubre de 2024

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia alcanzaron $us 2.066 millones al cierre de octubre, consolidando una tendencia de estabilidad y crecimiento, según informó este lunes Edwin Rojas, presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), en una conferencia de prensa.



El monto representa un incremento significativo frente a los $us 1.709 millones registrados en diciembre de 2023. Sin embargo, al 7 de noviembre, las reservas presentaron una ligera disminución, ubicándose en $us 1.970 millones, aunque se mantienen cerca del umbral de los $us 2.000 millones. “Este comportamiento positivo fortalece las finanzas del país”, destacó Rojas.



El presidente del BCB señaló que las RIN han permitido al Estado boliviano cumplir con compromisos clave, como el pago del 90% de la deuda externa, además de respaldar políticas de subsidios en hidrocarburos y alimentos estratégicos.



Rojas atribuyó la recuperación de las reservas a medidas, como la Ley del Oro, una normativa diseñada para fortalecer la economía mediante instrumentos financieros enfocados en incrementar las RIN.



“El nivel actual de reservas otorga al país estabilidad y capacidad para enfrentar compromisos financieros estratégicos, lo que es crucial en el actual contexto económico global”, afirmó.



El BCB y las autoridades económicas, dijo Rojas, mantienen como prioridad el fortalecimiento de las reservas internacionales, con el objetivo de sostener la política económica nacional y garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales.